Las claves de la semana 6 de la NFL: ¡Caen todos los equipos invictos!

Las inesperadas derrotas de Eagles y 49ers sacudieron por completo a la liga Las victorias de Houston o Cincinnatti fueron algunas de las más destacadas

La sexta semana de competición de la NFL estuvo repleta de grandes momentos y en SPORT repasamos algunas de las claves de esta jornada.

Eagles y 49ers pierden sus invictos en una NFL 'loca'

San Francisco llegaba a esta sexta semana como el mejor equipo de toda la competición, con ambas unidades ofensivas y defensivas mostrándose intratables ante cualquier conjunto, pero cayeron 17-19 ante unos Cleveland Browns que jugaron sin su quarterback titular, Deshaun Watson. Con PJ Walker como hombre a los mandos, Cleveland sufrió de lo lindo y naufragó en varios tramos de encuentro, pero al final fue la defensa quién volvió aparecer en el momento clave. La suerte también estuvo del bando de los locales, y es que Jake Moody, kicker de Niners y un seguro en la posición, falló una patada de 41 yardas que le habría dado la victoria a los de Shanahan.

Los 49ers sumaron su primera derrota del curso y deberán mantener especial atención a McCaffrey, Deebo Samuel y Trent Williams, jugadores que lidiaron con lesiones en el encuentro. Pese a esto, los de la Bahía siguen siendo uno de los mejores equipos de toda la NFL. En el lado ganador, Owusu-Koramoah (1 sack), Okoronkwo y Myles Garrett fueron los grandes protagonistas de la unidad liderada por Jim Schwartz, otra vez diferencial.

Unas horas más tarde, fueron los los Philadelphia Eagles quienes perdieron su etiqueta de 'invictos' ante los New York Jets. Los de la Gran Manzana superaron por 14-20 a los vigentes subcampeones, un conjunto en el que Jalen Hurts sucumbió ante una de las mejores defensas de la NFL. El quarterback de Philadelphia lanzó hasta 3 intercepciones en el encuentro, el último de ellas clave para poner el sello a favor de los de Robert Saleh.

La realidad es que es el tercer partido consecutivo que vemos a un Zach Wilson decente a los mandos del ataque, esta vez acabó con 186 yardas aéreas y no fue una piedra en el camino para su ofensiva, algo que vimos en las primeras jornadas tras la lesión de Aaron Rodgers. Los Jets de Nueva York están ahora 3-3 y son terceros en la disputadísima AFC Este, tan solo una victoria por detrás de Buffalo Bills. ¿Podrán seguir esta buena racha?

¿Es CJ Stroud el elegido en Houston?

No hay nada mejor para una franquicia NFL que confiar en un quarterback para depositar tu futuro, y eso parece que es lo que está sucediendo en Houston. CJ Stroud, el que fuera pick 2 de los Texans el pasado Draft, sumó su tercera victoria de la temporada - y de su carrera- por 13 a 20 ante los New Orleans Saints. El rookie, pese a protagonizar la primera intercepción en su carrera, finalizó con 199 yardas aéreas y 2 pases de touchdown, dejando otra vez grandes sensaciones desde el pocket, en el que se le ve extremadamente cómodo.

CJ Stroud ante Saints | AGENCIAS

El mariscal está mostrando un magnífico nivel en su inicio de carrera profesional, y ahora mismo es el favorito en las casas de apuestas para hacerse con el Offensive Rookie of the year. En 6 partidos disputados en la liga, ya acumula más de 1660 yardas de pase, 9 touchdowns y 1 intercepción. ¿Ha encontrado Houston a su quarterback franquicia? ¿Tenía que haber sido elegido en el Draft por delante de Bryce Young? Tan solo el tiempo dará la respuesta, pero la realidad es que el proyecto de DeMeco Ryans en Texas, que partía como el cuadro menos talentoso de toda la liga, da grandes esperanzas para el futuro.

Ya llueve menos en Cincinnati

Cincinnati Bengals empezó la campaña con un estrepitoso 1-3 en el balance de victorias y derrotas, con un Joe Burrow y una unidad ofensiva que hacía aguas por todos sitios. La franquicia de Ohio parece estar ahora cogiendo ritmo con el paso de las semanas, y la victoria ante Seahawks por 13-17 seguro servirá para afianzar la situación. El casillero marca un 3-3 en el global que, pese a estar muy por debajo de las pretensiones de este proyecto, mantiene vivas las esperanzas de dar un vuelco a la temporada, algo que hace un par de semanas se antojaba muy difícil.

Joe Burrow ante Seahawks | AGENCIAS

Los Bengals aún están muy lejos del nivel esperado, pero jugadores como Ja'Marr Chase o Joe Burrow se encuentran cada vez más cómodos en el juego aéreo, una dupla sobre la que recaen todas las aspiraciones de Super Bowl y que ha maravillado a la liga las pasadas dos campañas. El calendario no permite ningún tipo de relajación: 49ers y Bills, las dos próximas piedras de toque.

Giants y Patriots tocan fondo

Nada tienen que ver estos Giants con los de la temporada pasada. El rendimiento que vimos del cuadro de Brian Daboll en 2022 parece estar cayéndose a pedazos, con un ataque incapaz de poner puntos y una defensa mermada por este déficit. Los de Nueva York perdieron ante Bills por 9 - 14 y, pese a ofrecer una mejor imagen que las jornadas anteriores ante Josh Allen, el equipo es un auténtico desastre. Aunque este fin de semana jugase Tyrod Taylor, Daniel Jones no está respondiendo a las expectativas tras firmar su contrato de 160 millones la pasada 'offseason'. Su línea de protección tampoco le está ayudando, siendo quizás la peor de toda la NFL. Son últimos en la NFC Este con un récord de 1-5, y probablemente piensen ya en el próximo Draft de 2024.

El premio al mayor fracaso en lo que llevamos de año son los Patriots. La franquicia de Boston ha tocado fondo, definitivamente. Tras 20 años de éxitos de la mano de Tom Brady y Bellichick, es posible que estemos llegando a los últimos meses del legendario entrenador a los mandos de Nueva Inglaterra. No hay por dónde coger a este equipo. Pese a no tener un gran arsenal en ataque, siempre se habían caracterizado por una férrea defensa y un carácter competitivo, unos símbolos que han desaparecido por completo este 2023. Sumaron su quinta derrota de la temporada ante Las Vegas por 17-21, en un partido en el que el QB titular del rival, Jimmy Garoppolo, no pudo acabar el encuentro por lesión. Están encendidas todas las alarmas.