La millonaria cifra que prepara Dallas Cowboys para renovar su estadio

La franquicia tejana y la NFL han aprobado la remodelación del estadio con la vista puesta en el mundial de futbol de 2026 El feudo de los Cowboys fue inaugurado en 2009 y tiene una capcaidad para 80.000 espectadores

La NFL es una competición en constante expansión ya sea dentro o fuera del campo, con aperturas hacia nuevos países o mejorando las infraestructuras de sus franquicias. Esto último es lo que ocurrirá en Dallas, ya que Cowboys y liga de futbol americano han aprobado la remodelación del AT&T Stadium por 295 millones de dólares.

El feudo de Dallas Cowboys es una de las mayores obras arquitectónicas en lo que a campos de NFL se refiere: tiene una capacidad para 80.000 espectadores y cuenta con una pantalla de 1.070 metros cuadrados colgando del techo. Fue inaugurado en el año 2009 y después de trece años, Jerry Jones, propietario de la franquicia, quiere dar un paso más.

En vistas al mundial de futbol que se disputará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el empresario estadounidense quiere tener el mejor estadio posible para albergar el gran torneo y su objetivo en esta modificación será mejorar la imagen de esta pantalla así como ampliar la capacidad de espectadores y muchas otras cosas.

"Ésa ha sido la intención todo el tiempo, mantenerlo mejor que nuevo y es lo que estamos tratando de hacer. Queremos que se vea como el primer día", explicó Jerry Jones.

Dallas Cowboys, apodado como "el equipo de América" en el país norteamericano, es uno de los conjuntos con más influencia internacional y su propietario querrá aprovechar el tirón de la cita mundialista para atraer nuevos aficionados.

