Purdy lidera a los 49ers hacia los playoffs. ¿Hasta dónde llegará?

El quarterback novato de San Francisco volvió a estar soberbio en la victoria de su equipo ante Seattle Seahawks por 21-13 en el decisivo duelo divisional Con este resultado, 49ers se asegura la primera plaza de la división NFC Oeste a poco menos de un mes para el inicio de los playoffs

En el Thursday Night Football que abría la decimoquinta semana de competición en la NFL, los 49ers vencieron a Seahwaks por 21-13 en un duelo divisional de vital importancia para ambas franquicias.

Con un balance positivo de 10 - 4, los de San Francisco ya han asegurado el liderato de la NFC Oeste y su puesto en los playoffs está certificado, una situación que ha sido posible gracias, en parte, a la aparición de un héroe inesperado al que llaman “Mr Irrelevant”. ¿Por qué?

A inicios del mes de diciembre todo eran alegrías en San Francisco 49ers: el equipo ganaba a rivales de entidad con un juego de ataque imprevisible y una unidad defensiva que se colocaba como la número uno en toda la NFL. Pero en esta competición todo cambia en un instante.

En el partido ante Miami Dolphins el pasado día 4, Jimmy Garoppolo, quarterback titular del equipo de la Bahía cayó lesionado y se confirmaron los peores pronósticos: su rotura en el pie izquierdo impediría al mariscal de campo acabar la temporada con su equipo, dejando un mar de dudas a poco más de un mes para el inicio de la postemporada.

From @NFLGameDay: #49ers QB Jimmy Garoppolo faces a three-month recovery timetable to be able to play following his foot injury, which means its Brock Purdy going forward. ISU coach Matt Campbell weighed in on the person and player. Story: https://t.co/KG8IhNDtTn and video 👇👇👇 pic.twitter.com/ygH9If4Gx2