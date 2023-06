Wembanyama, número 1 del draft, jugará para los Spurs

El francés cumple los pronósticos y es el primer seleccionado del Draft 2023 Los Hornets eligieron con el segundo pick a Brandon Miller y los Blazers pescaron a Scoot Henderson

El francés Victor Wembanyama ha cumplido todos los pronósticos y ha sido el primer seleccionado del Draft 2023. Jugará para los San Antonio Spurs, que ganaron el sorteo. El francés es el segundo europeo en la historia en ocupar la posición más alta del Draft después de que el italiano Andrea Bargnani lo hiciera en 2006.

Victor Wembanyama (@vicw_32) is selected 1st overall by the @spurs in the 2023 #NBADraft presented by State Farm! pic.twitter.com/mO9ai0uKu6