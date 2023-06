Los Wizards envían a Chris Paul a los Warriors a cambio de Jordan Poole

El paquete del intercambio incluye además una selección de primera ronda protegida del año 2030 y una segunda ronda del 2027 El acuerdo está muy cerca de cerrarse, según han avanzado la ESPN y The Athletic

Los Washington Wizards están muy cerca de llegar a un acuerdo para enviar a Chris Paul a los Golden State Warriors a cambio de un paquete que incluye a Jordan Poole y futuros activos en el draft, según han informado este jueves la ESPN y The Athletic.

Sorprendente noticia la que nos llega desde la NBA, pues uno de los mayores atractivos del mercado, a pesar de sus 38 años y algunos problemas físicos, ya tiene nuevo destino: el base Chris Paul, que hacía días que era miembro de la franquicia de DC tras el traspaso de Bradley Beal a los Suns, llegará a los Warriors, que buscan su quinto título desde 2015.

ESPN Sources: The Washington Wizards are finalizing a deal to send Chris Paul to the Golden State Warriors for a package that includes Jordan Poole and future draft assets. pic.twitter.com/kpNkhqFicp