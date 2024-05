Si adoptas este hábito, es posible que seas mucho más feliz

¿Nunca te has preguntado por qué no eres todo lo feliz que esperabas? En primer lugar, es importantísimo no imponerse como objetivo último en la vida alcanzar la felicidad plena. Lo mejor es centrarnos en los pequeños detalles de nuestra vida, en saborar cada buen momento del que disfrutamos.

Sin embargo, sí que podemos hacer algo para cambiar nuestra rutina, adoptar un hábito con el que es posible ser mucho más feliz si te dejas.

En un artículo publicado por la revista GQ, se recogen las palabras de John Kim, experto terapeuta, acerca de una acción que debemos aplicarnos en nuestro día a día: bajar el ritmo es uno de los mejores actos que podemos adoptar para "crecer a nivel personal", pero al mismo tiempo también para alcanzar la felicidad.

Hacer un descanso durante el día "nos permite cultivar un sentido más profundo del autoconocimiento y el mindfulness", reflexionar desde nuestra emociones y experiencias.

Ahora bien, no es fácil adoptar este enfoque si estamos sobrepasados por la rutina, ¿verdad? Entonces debes tener en cuenta que hay que empezar por lo pequeño: dedica varios minutos al día a la relajación, ya sea a través de la meditación o de sencillos ejercicios de respiración. Además, los especialistas reconocen que hay que reducir la agenda y dejar hueco únicamente a lo que es estrictamente necesario.