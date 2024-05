Las claves de Satoransky para ganar a Olympiacos y 'meterse' en la Final Four de la Euroliga

En la previa del quinto y decisivo partido del playoff de Euroliga ante Olympiacos, Tomas Satoransky compareció ante los medios de comunicación para tratar de explicar cuáles pueden ser las claves de uno de los partidos más importantes de la campaña.

"Pocas cosas nos pueden sorprender a los dos equipos. Los partidos se han ganado por quien era más físico y agresivo. En el tercero estuvimos muy acertados. Espero que será un partido muy defensivo, como ocurre en los quintos. Los detalles deciden estos partidos. Hay que estar sólidos durante los cuarenta minutos, que es lo que hicimos en el tercer partido", expresó el base checo, que ha salido desde el banquillo en los tres últimos partidos de la eliminatoria.

No le afecta su suplencia

"Es algo que viene haciendo Grimau conmigo y con Ricky, pero no es algo que nos afecte, con todos los años que tenemos de experiencia. Es algo que lo tenemos dentro de la rutina", comentó Satoransky.

Tomas Satoransky, en el último entrenamiento antes de enfrentarse a Olympiacos / Valentí Enrich

Las causas de la dura derrota en el cuarto

Preguntado por las dos caras reflejadas por el equipo en Grecia, el checo también le dio importancia al rival que tienen delante, si bien es cierto que también admitió las cosas que no se hicieron bien: "En el último partido se juntaron muchas cosas, ellos jugaron al límite y no lo igualamos. Con físico y cansancio se nos fue el acierto, pero hay que respetarles de la manera en como juegan, lo hacen muy físico. Hay que intentar no perder balones, lo castigan mucho. Son un gran equipo y será una batalla. Está claro que tenemos que pelear como locos por todos los balones, pero hay que jugar con paciencia en ataque. Motivados, pero jugar con cabeza, es el desafío del partido de mañana", explicó el '13' azulgrana, que destacó a Shaquielle McKissic y a Moustapha Fall como dos de los jugadores más peligrosos del conjunto griego.

El factor Palau

Por último, y sobre ese quinto partido en el Palau, 'Sato' reivindicó la faena hecha durante toda la campaña para tener esa última bala en casa. "Es el partido del año, hemos peleado toda la temporada para tener el quinto partido en casa, pero llega también con presión. Los datos no importan, no queremos perder esta ventaja y no quería jugar en otro sitio que sea el Palau", concluyó.