James Nnaji: ¿Y ahora qué?

El pívot azulgrana, proyectado en primera ronda, cayó finalmente al pick 31 de segunda en el Draft de la NBA Nnaji fue seleccionado por Charlotte Hornets, franquicia presidida por Michael Jordan como máximo accionista, al menos hasta este Draft

James Nnaji entraba al Draft de la NBA 2023 como uno de los mejores jugadores internacionales de la clase, y la mayoría de los analistas expertos lo colocaban entre los últimos picks de primera ronda. A pesar de su innegable talento, el pívot nigeriano ha caído hasta el pick 31, la primera elección de segunda ronda por parte de Charlotte Hornets, por lo que su situación cambia ahora por completo.

En el Barça sabían que algún equipo NBA se fijaría en Nnaji, una bestia de naturaleza que combina excelentes dotes físicos con grandes instintos defensivos, pero no esperaban que lo hiciesen en segunda ronda del Draft, y es que las diferencias contractuales favorecen ahora al club azulgrana, que prácticamente da por sentada su continuidad, al menos durante una temporada más.

El pick 31 pertenecía originalmente a Pistons, pero los de Michigan lo traspasaron a Boston, quienes sí ordenaron la elección de Nnaji. Pese a esto, Celtics decidió intercambiar los derechos del pívot nigeriano a Hornets por las elecciones 34 y 39. Sus derechos NBA pertenecen ahora a la franquicia de Charlotte, gestionada por Michael Jordan como máximo propietario, al menos hasta este draft,

Ser elegido entre los primeros o segundos treinta picks del Draft tiene una influencia enorme en el devenir de un jugador. En la primera ronda del draft hay lo que se conoce una escala salarial para rookies: es decir, una cifra estipulada que determina que cobrará cada jugador de manera garantizada en función de su puesto en el Draft. Pese a que el deportista no está estrictamente obligado a firmar un contrato con la franquicia que lo ha escogido, en la gran mayoría de casos la negociación llega a buen puerto.

Los talentos de primera ronda están más ligados contractualmente hablando, y pese a que el jugador no quiera firmar con ellos, la franquicia posee sus derechos y no están libres de decidir su destino. Todo esto cambia para los de segunda ronda, el caso de James Nnaji.

En la segunda ronda del Draft de la NBA no hay nada garantizado, no existe la escala salarial y las franquicias deben negociar un contrato con el jugador, pacto que suele cerrarse en un mínimo. En muchas ocasiones, los equipos no llegan a firmarlo nunca, tan solo poseer sus derechos (caso Sergio Llull, entre muchos otros).

