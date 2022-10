Los Lakers tienen un grave problema

El equipo dirigido por Darvin Ham acumula un balance de cuatro derrotas y cero victorias Inmersos en la era del triple, presentan unos números terroríficos desde la línea de tres

Los Ángeles, tenemos un problema. Los Lakers no levantan cabeza y el principal error de este curso está siendo no haber solucionado los que condenaron al equipo la temporada pasada. Inmersos en la era del triple, el año pasado se quedaron fuera de los Play-Offs de la NBA por no tener buenos tiradores en la plantilla, y tal como han iniciado el curso, con un pleno de derrotas (0 de 4), la historia parece ser interminable.

El cuadro dirigido por Darvin Ham ocupa la última plaza en la Conferencia Oeste con cero victorias y cuatro derrotas, la última de ellas ante los Denver Nuggets de Jokic. En 2015, la última vez que los angelinos empezaron la NBA con un balance tan negativo, acabaron la temporada con 17 victorias y 65 derrotas.

Los Lakers tienen un gran problema desde la línea de tres y los números invitan a pensar que los tiradores que tienen en plantilla son aún peores que los del curso pasado: solo han acertado 33 de los 148 lanzamientos que han intentado, un 22,3%, siendo el peor registro de la historia de la competición en un lapso de 4 encuentros.

Campeones en 2020

¿Qué ha pasado con ese equipo de 2020 que ganó el anillo? Eso se preguntaran los aficionados de la franquicia, que han visto como en cosa de dos años han pasado de ganar la NBA a mostrar un nivel bajísimo.

Los Ángeles Lakers se proclaman campeones de la NBA 2020 tras destrozar a los Miami Heat

En este aspecto, cobra mucha importancia el nombre de Rob Pelinka, director general que la propiedad decidió renovar hasta 2026. Los Lakers perdieron jugadores clave y los sustitutos que han llegado no han cumplido con las expectativas.

Se marchó Kyle Kuzma, promediando actualmente 21 puntos por partido en los Washington Wizards, Alex Caruso, que consiguió los mejores registros en +/- puntos de los Chicago Bulls el curso pasado, Kentavious Caldwell Pope, registrando 11 puntos por partido y un 48% de acierto en el triple en los Denver Nuggets y también Rajon Rondo y Dwight Howard, actualmente sin equipo.

Westbrook, una ruina

El 'Big Three' de los Lakers, LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook, forman parte del 'top 12' de los jugadores que más dinero han cobrado por jugar en la NBA en toda la historia. Es decir, los angelinos tienen un equipo con tres jugadores de súper élite (por lo menos en cuanto a términos económicos) que no han sido capaces de ganar ni un encuentro esta temporada.

El más señalado de los tres es, sin lugar a dudas, Russell Westbrook. El base de 33 años, que no jugó en la última derrota ante los Denver Nuggets por lesión, está promediando unos números terroríficos.

Westbrook, durante un partido de NBA esta temporada | EFE

Solo ha acertado 3 de 17 tiros en suspensión y está promediando un 8,3% desde la línea de tres puntos (1 de 12). Más allá de estas cifras, su toma de decisiones deja mucho que desear: ante los Portland Trail Blazers se convirtió en el primer jugador en los últimos cuatro años de NBA en lanzar un tiro a menos de 30 segundos del final con su equipo por delante y con más de 15 segundos de posesión por delante que sirvió para hacer perder a su equipo (104-102).

Las defensas prácticamente ni se molestan en pararlo y le dejan espacio descaradamente para lanzar. De hecho, solo ha sido defendido en un 41% de los tiros que ha intentado. Está a años luz del siguiente jugador en esta estadística, Aaron Gordon, defendido en el 60% de sus intentos.