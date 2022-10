Adam Silver descarta los descensos en la NBA

El comisionado ha asegurado que no contemplan este método para evitar el 'tanking' Varias franquicias de la NBA suspiran por Victor Wembanyama, que apunta a ser el próximo número 1 del draft

La temporada 22/23 de la NBA ya está en marcha, y los 30 equipos que forman parte de la competición luchan por lograr cumplir el sueño de ganar el anillo de campeones de la liga. En pricipio.

La lógica apela al carácter competitivo y ganador que deberían exhibir los equipos que disputan la mejor liga de baloncesto del planeta, pero a la práctica, el 'tanking' es uno de los grandes temores que preocupan a la NBA. Varias son las medidas que se han tomado para erradicar esta práctica que tanto perjudica a la imagen de la liga y que este curso se podría repetir de nuevo, teniendo en cuenta como se presenta el próximo draft: Victor Wembanyama apunta a número uno y está llamado a ser uno de esos jugadores llamados a dominar la liga. Y para intentar conseguir hacerse con el jugador francés, los equipos están 'condenados' a perder muchos partidos esta temporada para tener mayores posibilidades en el próximo draft. Unas posibilidades, que para evitar temporadas bochornosas de algunas franquicias, han ido disminuyendo.

Las probabilidades de hacerse con el número 1 del draft

Así lo afirma el comisionado de la NBA, un Adam Silver que recuerda que, actualmente, el peor equipo de la NBA apenas tiene un 14% de probabilidades de hacerse con la primera elección del draft, un porcentaje arriesgado como para echar a perder toda una temporada. "Una probabilidad del 14 % es mejor que una probabilidad del 1 % o una probabilidad del 0 %. Pero incluso en términos de probabilidades directas, no beneficia un equipo sea absolutamente el peor equipo de la liga", ha admitido Silver en una entrevista con la 'ESPN'.

Un método que no es infalible

La NBA sabe que, aun rebajando las probabilidades de hacerte con la primera elección cuanto más partidos pierdas, el método no es infalible y varias franquicias deciden arriesgar perdiendo una cantidad de partidos indigna en busca de esa suerte. Y es ahí donde se había especulado con la aparición de un sistema de ascensos y descensos, algo que ayudaríaa mejorar la competitividad de los equipos en busca de mantenerse en la liga.

La opinión de Adam Silver sobre los descensos

Pero parece que el asunto de los descensos quedará en una especulación. La dificultad de crear una segunda liga que no esté integrada únicamente por equipos 'filiales' de las franquicias de la NBA o la más que probable expansión de la liga que dichos descensos y ascensos propiciarían, son algunos de los obstáculos más importantes que hay sobre la mesa, y aunque fue la propia 'ESPN' la que afirmó que dentro de la NBA se estaban estudiando los descensos, el propio Adam Silver, en la misma entrevista para la cadena, se encargó de negar el rumor: "Obviamente, así es como otras ligas lidian con situaciones como esta, en las que obligan a los equipos a mantenerse competitivos porque las consecuencias de terminar en la parte inferior de la liga son dramáticamente perjudiciales para la salud del equipo. No puedo decir que me tomase muy en serio el descenso, porque no tenemos el mismo sistema que el fútbol europeo y no tendría sentido enviar un equipo de la NBA a la G League o un equipo de la G League a la NBA", sentenció.

Por lo tanto, las franquicias de la NBA pueden respirar aliviadas en este sentido y seguir trabajando en fórmulas sorprendentes para intentar disimular la práctica del 'tanking' en la lucha por intentar conseguir a Wembanyama en el próximo draft.