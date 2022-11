Kuzma le roba el 'show' a Doncic

El ex de los Lakers se apuntó 36 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias en la victorias de los Wizards ante los Mavericks (113-105) El esloveno, que ha bajado el pistón en los últimos partidos, no pasó de los 22 puntos

Washington Wizards, con 36 puntos de Kyle Kuzma, sumó este jueves su tercera victoria consecutiva contra Dallas Mavericks, en una noche en la que el esloveno Luka Doncic no pasó de los 22 puntos.

Kuzma tuvo la mejor noche de su temporada en el Capital One Arena y anotó once de sus 36 puntos en el último cuarto, con seis triples, once rebotes y siete asistencias. El exjugador de Los Ángeles Lakers dirigió a los Wizards por encima de unos Mavericks que sufrieron su segunda derrota consecutiva, tras la de este miércoles contra los Orlando Magic.

Estos reveses coincidieron con unas actuaciones poco brillantes a nivel personal de Doncic, que anotó 24 ante los Magic, con nueve de 29 en tiros, y no pasó de los 22 puntos en la capital, con ocho de 21 en tiros.

El esloveno frenó tras un comienzo de temporada extraordinario, en el que anotó al menos 30 puntos en sus primeros nueve partidos, luciendo números que no se registraban desde la época del legendario Wilt Chamberlain. El propio Chamberlain extendió esa racha a 23 en la temporada 1962-1963, estableciendo uno de su larga serie de récords.

SIN REENCUENTRO DONCIC-PORZINGIS

No hubo reencuentro entre Doncic y el estonio Kristaps Porzingis, quien se perdió el partido por lesión, dos días después de anotar 19 puntos en la victoria del equipo capitalino en el campo de los Charlotte Hornets.

Pero Kuzma y un gran Rui Hachimura, con 23 puntos, ocho rebotes y un 20 de plus minus en 25 minutos en pista lanzaron igualmente a los Wizards. En los Mavericks el mejor fue Spencer Dinwiddie, con 33 puntos, cuatro rebotes, seis asistencias y seis triples contra su exequipo. Tim Hardaway Jr aportó 16 puntos con cinco triples. Por otro lado, el argentino Facundo Campazzo no tuvo minutos en las rotaciones de Jason Kidd.

DINWIDDIE SOSTIENE A LOS MAVS

Y eso que los Mavericks tuvieron un brillante arranque de partido, con un tempranero 22-8 de ventaja en el primer período, pero la gran noche de Kuzma sostuvo a los Wizards y contuvo el margen hasta los tres puntos del descanso.

Dinwiddie llegó al tercer período luciendo números sobresalientes, con 28 puntos y un nueve de trece en tiros, pero los Mavericks sufrieron un parcial de 13-3 en la apertura del cuarto cuarto, con nueve puntos de Kuzma, que abrieron el camino para la victoria de los Wizards. El equipo capitalino pasó del 86-83 al 100-86, al tiempo que los Mavericks se atascaron por completo y solo conectaron uno de sus primeros nueve tiros en ese período.

KUZMA, CONTUNDENTE EN EL CUARTO PERÍODO

Kuzma marcó la diferencia desde la línea de tres y anotó nueve puntos en dos minutos y medio para forzar el tiempo muerto de Kidd en el 98-86. Dinwiddie, de nuevo desde el arco, conectó el sexto triple de su noche y acercó a los Mavericks a diez puntos en el 106-96, pero con tres minutos por jugar los texanos no tuvieron opciones de reabrir el duelo.

Fue la quinta derrota en once partidos para los Mavericks, que jugarán su próximo partido contra los Portland Trail Blazers de Damian Lillard y Anfernee Simons. Los Wizards ganaron su sexto partido del curso y pusieron en equilibrio su balance (6-6), pese a la baja de Porzingis. Su próximo partido será el sábado contra los Utah Jazz, de nuevo en casa.