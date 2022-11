¡Insólito! El despiste de D'Angelo Russell que su equipo pagó caro

Los Minnesota Timberwolves cayeron por séptima vez esta temporada ante los Phoenix Suns (117-129) El base de Kentucky dejó a su equipo con uno menos durante una posesión entera

Los Minnesota Timberwolves encajaron una nueva derrota ante los Phoenix Suns (117-129). Con un balance de cinco victorias y siete derrotas, los hombres de Chris Finch ocupan la décima plaza en el Oeste. D'Angelo Russell, uno de los mejores jugadores de la franquicia de Minessota, protagonizó un momento insólito que su equipo pagó muy caro.

En el principio del segundo cuarto y con el partido vivo (46-37 a favor de los Suns), D'Angelo Russell no se enteró que tenía que entrar a la pista y se quedó en el banquillo dejando a su equipo con 4 jugadores durante casi una posesión entera.

This is an all-timer! Russell not realizing he's supposed to be on the court, Suns play a possession 5-on-4, make a 3-pointer. #Timberwolves pic.twitter.com/3hrT51FGKO