¡LeBron James da el susto!

El alero se retiró en el último cuarto del derbi ante los Clippers con molestias en la ingle Los Lakers sucumbieron (114-101) de nuevo y siguen en caída libre: ¡balance de 2-9!

El alero de Los Ángeles Lakers, LeBron James, se retiró en el último cuarto del derbi contra Los Ángeles Clippers por problemas en la ingle, pero confía en que no sea nada grave: "¿Cómo me siento ahora? Me siento bien más allá de la lesión. Tomaremos imágenes de eso mañana y a partir de ahí veremos".

El norteamericano, que es la única luz en unos Lakers que siguen en caída libre, explicó que sintió "un espasmo o un tirón" en la ingle, aunque no reviste "tanta gravedad como en 2018", cuando se quedó fuera alrededor de un mes.

El ex de los Cavaliers aseguró que quizá pueda estar el próximo viernes en el partido contra los Sacramento Kings. Pese al contratiempo en forma de lesión, LeBron, que cumplirá 38 años en diciembre y que lleva ya dos décadas en la NBA, fue el mejor de se su equipo con 30 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias.

No puedo evitar, eso sí, una nueva derrota: con un total de 9 tropiezos en 11 partidos, los Lakers ahondaron en su crisis al perder 114-101 ante Los Ángeles Clippers. Es la cuarta derrota consecutiva de unos Lakers que son en estos momentos el segundo peor equipo de la NBA con 2-9: solo los Houston Rockets tienen un peor balance con 2-10.

Además, esta fue la novena derrota seguida ante unos Clippers a los que no vencen desde julio de 2020. Anthony Davis sumó 21 puntos y 9 rebotes y Russell Westbrook aportó 14 puntos y 9 asistencias en unos Lakers que volvieron a estrellarse en el triple (10 de 32).