Kevin Durant, mínimo dos semanas de baja por una lesión en su rodilla derecha

La estrella de los Nets sufre un esguince aislado en el ligamento colateral mediano y será reevaluado en dos semanas La franquicia de Brooklyn confía en que no se pierda más de seis semanas como ya ocurrió la temporada pasada

Malas noticias, pero con cierta esperanza, para los Brooklyn Nets. Kevin Durant cayó lesionado en el pasado partido que los neoyorquinos jugaron ante los Miami Heat, en una acción fortuita en la que Jimmy Butler cayó encima de la rodilla derecha del alero, causándole el daño.

La acción, bastante aparatosa, hizo saltar las alarmas de unos Nets que poco tienen que ver ya con el equipo que se 'arrastraba' al inicio de curso con Steve Nash como entrenador. La llegada al banquillo de Jacque Vaughn les ha aupado hasta la segunda posición de la Conferencia Este de la NBA, y ahora quedará por ver como se las apañan sin Durant.

The Nets say that Kevin Durant is OUT for the remainder of Nets-Heat due to a right knee injury after Jimmy Butler fell on his knee on this play.



Prayers up to KD 🙏 pic.twitter.com/v0PPP9Hfe1