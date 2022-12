El alero de los Lakers tiene en su mano alzarse con el registro esta misma temporada Superaría a Kareem Abdul-Jabbar, que encabeza la clasificación con 38.387 puntos

Es cuestión de tiempo. Si ninguna lesión lo impide, LeBron James conseguirá en esta temporada 2022/2023 convertirse en el máximo anotador de la historia de la NBA en fase regular. De hecho, el alero de Los Angeles Lakers ya es el jugador que más puntos ha anotado en la historia de la liga si sumamos fase regular más Playoffs.

Pero el trono de la máxima anotación total en la temporada regular lo tiene un Kareem Abdul-Jabbar que en 1989 dejó el registro en 38.387 puntos, una cifra que parecía inalcanzable y que lleva sin poder ser superada más de 30 años. Algunos jugadores como Kobe Bryant, Karl Malone o Michael Jordan no pudieron ser capaces de arrebatarle el registro al ex jugador de Lakers y Bucks. Pero parece que LeBron James no va a tener 'piedad'.

Mirando los números totales en las 19 temporadas completas que ha disputado hasta la fecha, James promedia unos 1.900 puntos por curso. De hecho, tan solo ha habido una temporada en la que se haya quedado por debajo de los 1.200 puntos. Fue en la 20/21, en la que debido a las lesiones, tan solo pudo disputar 45 partidos. Así que si nada se tuerce, antes de que acabe la temporada, James se situará como el máximo anotador de la historia de la NBA.

¿CUÁNTOS PUNTOS LE QUEDAN A LEBRON JAMES PARA SER EL MÁXIMO ANOTADOR DE LA HISTORIA DE LA NBA?

Puntos de Kareem Abdul-Jabbar: 38.387

Puntos de LeBron James: 37.423

Diferencia de puntos: 964