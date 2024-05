Jordi Fernández: "En la NBA interesan los entrenadores con formación española"

Jordi Fernández vive sus primeros días como entrenador jefe de los Brooklyn Nets en la NBA, un hito histórico en la historia de nuestro deporte y que tiene sus orígenes en Badalona, ciudad en la que nació el amor de nuestro protagonista por el baloncesto. Desde Catalunya a Estados Unidos, un camino que han trazado con éxito otras leyendas como Ricky Rubio y los hermanos Gasol, Jordi es el nuevo exponente de la generación dorada del basket español, ahora en los banquillos.

En una atención a los medios de comunicación españoles en la que SPORT estuvo presente, Jordi se mostró extremadamente emocionado con el reto que afronta en Brooklyn, uno de los cinco distritos que conforman la ciudad de Nueva York.

Vive el sueño americano desde hace casi dos décadas y tras periplos en el staff técnico de Cleveland, Denver, Sacramento e incluso la selección canadiense, el catalán afronta nuevos horizontes al mando de unos Nets que han encontrado en Fernández el hombre indicado para revivir las ilusiones de una franquicia en horas bajas.

Jordi Fernández, presentado con Brooklyn Nets / Brooklyn Nets

Canadá, un plus en el currículum

Preguntado por si algún día había soñado con ser entrenador de la NBA, Fernández afirmó: "La verdad es que nunca tuve ese objetivo al ser joven, con esto no os puedo mentir. Lo que sí que tenía claro era la ilusión por aprender. En un momento de mi vida que viví en Holanda y estudié, vi que fuera de mi país aprendía mucho, porque estás fuera de tus costumbres y te pones un poquito fuera de tu zona de confort. Ahí es donde empezó un poquito mi mente a abrirse más y muchas oportunidades que me pasaron por delante, como ir a Noruega, después Oklahoma, Las Vegas... Y bueno, me subí al tren y sí que la verdad es que ha sido un proceso muy bonito, que he aprendido mucho con altos y bajos, pero bueno, creo que de esto es de lo que más he aprendido."

Jordi Fernández, seleccionador de Canadá, da instrucciones a Dillon Brooks / WILLY KURNIAWAN / Reuters

Uno de los éxitos más recientes para Jordi fue el bronce conseguido con la selección canadiense en el pasado Mundial de Baloncesto 2023, una experiencia muy positiva para su carrera como entrenador jefe: "El año pasado tuve opciones de entrevistar con distintos equipos, pero creo que este año la percepción era distinta gracias al Mundial. Al fin y al cabo, yo nunca había entrenado en la NBA como primer entrenador, sí que puntualmente tres veces, tres partidos, no como líder de un grupo durante toda una temporada. Pero lo que sí que hice el verano pasado fue entrenar una selección que tenía ocho jugadores en NBA. Me ayudó mucho, porque no es solo hacerlos competir, sino también estructurarlos, la definición de roles y después ver cómo compitieron.."

Sobre su apretada agenda este verano contestó: "Pues ahora mismo lo que tengo es un compromiso hasta las Olimpiadas. Entonces, para mí lo más importante es estos dos meses que tengo antes de empezar la preparación para los JJOO es estructurar todo lo el trabajo de Brooklyn, sobre todo la liga de verano y todo el trabajo individual que nos llevará hasta agosto. Si no fuera por la federación o la selección de Canadá seguramente no estaría donde estoy y agradecerles la oportunidad.

Un proyecto nuevo en Brooklyn

Los Nets de Brooklyn (32-50) vienen de una decepcionante temporada en la que no han conseguido clasificar para los play-offs, un cambio de rumbo que Jordi busca implantar desde el primer instante: "Nosotros no estamos aquí para ganar un partido en concreto, sino en establecer un grupo competitivo desde el inicio y después basado en el talento que tenemos. Evidentemente, el estilo de juego o cómo jugaremos irá acorde con el roster que tengamos, los jugadores, pero sí que es cierto que valoraré muchas de las cosas que yo creo, como es la rapidez en el juego, la fisicalidad defensiva, en crear una identidad como grupo. Empezar a educarlos ya tanto en ataque como en defensa. Hay equipos que son tan potentes que para nosotros iniciando un proceso nuevo no nos podemos esperar al septiembre o octubre y hay que empezar a trabajar a partir de ya.

Jordi Fernández responde a SPORT sobre su periplo en Denver y Sacramento en la NBA / SPORT

"Hay que generar ilusión. Brooklyn es un mercado grande con un propietario que pone todos los medios necesarios con una organización excelente y con un general manager que tiene mucha experiencia y ha demostrado hacer las cosas muy bien. Compararnos a nosotros con los Knicks no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros tenemos que crear nuestra propia identidad" aseguró.

El baloncesto español y Scariolo

Sobre la visión de la NBA respecto al baloncesto español, el de Badalona se sinceró: "Pues yo creo que muy respetado. Antes se interesaban por jugadores, ahora también entrenadores españoles con formación en España, yo te diría que todas las franquicias viajan a nuestro país cada año múltiples veces, y eso te dice mucho sobre lo bien que se está haciendo el trabajo desde clubes, escuelas y federación". Tuvo palabras también para Sergio Scariolo, entrenador con el que ha crecido profesionalmente: "Fue la persona que me dio la oportunidad y me confió para trabajar con él en una selección que ha marcado historia en el básquet. Para mí fue un paso importante y siempre le agradeceré"

La confección de plantilla

Jugadores como Ben Simmons, Mikal Bridges o Dennis Schroeder conforman el núcleo de una plantilla joven, pero que pide talento emergente: "Como sabéis viene el draft y la agencia libre y esto será un trabajo que no recae cien por cien en mí. La definición del roster no está establecida ahora mismo y es algo con lo cual creo que tenemos que tener paciencia. Tenemos juventud y seremos un grupo muy competitivo" sentenció.

Brooklyn necesita sabia nueva en su plantilla / AP

Uno de los intangibles que Sean Marks destacó sobre Jordi fue su capacidad de obtener una respuesta deseada de los jugadores, característica muy valorada durante todo el proceso de entrevistas para Brooklyn: "La verdad es que las relaciones son importantes sobre todo cuando estás en un momento complicado. A veces la gente lo entiende mal, una relación no es ser amigos, una relación es intentar conocer a la persona profesionalmente y tratar de preocuparte un poquito, de ir más allá y entender a la persona. Creo que me siento bastante cómodo en el rol de primer entrenador, la exigencia es de otra manera y tengo muchas ganas

Denver y Sacramento, dos buenos recuerdos

El trabajo como asistente de Jordi en Nuggets y Kings fue clave para su evolución como entrenador, una experiencia que el catalán guarda con muy buen recuerdo. "Denver fue un proyecto a largo plazo con muchos jugadores jóvenes y eso nos hizo tener desde el principio mucha paciencia. Ganamos en mi primer año 40 partidos Y 46 en el segundo. El apoyo siempre fue clave desde la parte de los propietarios hasta la dirección técnica. A partir de aquí vinieron 5 años seguidos al playoff y la consecución de un anillo el año pasado. En Sacramento el contexto es muy diferente porque la exigencia era ganar desde el principio y competir con una plantilla un poco más experta, ya que nuestros mejores jugadores ya rondaban los 25 años. Estas experiencias han sido para mí muy importantes y eso me ayudará a estructurar todo lo que quiero y tener éxito desde el principio"