Jordi Fernández, presentado con los Nets: "Es un orgullo representar el baloncesto de Badalona"

Jordi Fernández fue presentado como nuevo entrenador de los Brooklyn Nets este miércoles, convirtiéndose así en el primer español en dirigir un equipo de la NBA en toda la historia. Acompañado de Sean Marks, General Manager de la franquicia, el catalán dio su primer discurso como 'Head Coach'.

"Es el inicio de un nuevo capítulo para mí y mi familia, un nuevo reto y desafío. Durante todo el proceso de selección, la visión de Sean y Joe sobre el futuro del equipo me atrajeron. Ganar es muy importante, y nosotros queremos hacerlo a largo plazo. Gracias por creer en mí y darme esta oportunidad. También quiero agradecer a todas las personas que me han rodeado todos estos años, en especial a Mike Brown, mi padre baloncestístico aquí en Estados Unidos. También a Sergio Scariolo, mi mentor con la selección española. Todos los entrenadores con los que he trabajado, sin ellos no estaría aquí" declaró Fernández.

Jordi Fernandez a los mandos de Canadá / Mast Irham

El flamante nuevo técnico jefe en Brooklyn llega tras más de una década de experiencia en la NBA. Tras pasar los banquillos de Cleveland, Denver y Sacramento, este último como asistente principal de Mike Brown, los Nets le brindan ahora la oportunidad de su vida. "Durante la búsqueda de un entrenador, una de las cosas que valoramos más en Jordi fueron sus intangibles, como la excelente relación que mantiene con sus jugadores y su capacidad de obtener una respuesta de ellos. Eso se ha visto en todos sus equipos NBA y con Canadá. Todos los jugadores, entrenadores y GM hablan muy bien de él" afirmó Marks, General Manager del equipo que busca dar un giro de 180 grados a la organización.

Brookly, un primer gran reto en los banquillos

Jordi dirigirá las operaciones de Brooklyn Nets desde el banquillo a partir de la próxima temporada 2024-2025, en lo que será una prueba 'de fuego' en un equipo a la deriva que busca encontrar una identidad. Su currículum más reciente lejos de la NBA también es un éxito. Fernández fue entrenador principal de la selección canadiense que obtuvo el bronce en el pasado Mundial 2023, a las órdenes de un cuadro nacional que contaba con Shai Gilgeous Alexander, en las listas por el MVP este curso, y otros como RJ Barrett, Dort o Dillon Brooks. Esa magnífica gestión de plantilla será la que busque el General Manager de Nets, Sean Marks, que deposita toda su confianza en el español.

"Los entrenadores somos como profesores. Mi viaje en la NBA, todos los pasos que he hecho, me ayudan a organizar un coaching staff y su estructura. Mis experiencias en Europa, G-League, con Canadá, es la experiencia que necesitaba para crear ahora la 'Brooklyn 'Way'. Quiero crear algo de lo que la gente esté orgullosa" afirmó el de Badalona.

Preguntado por qué podría esperarse de sus Nets, Fernández aseguró: "Tendremos un equipo extremadamente competitivo en ambos lados de la cancha. Un equipo que esté conectado, que no sea egoísta entre compañeros. Habrá subidas y bajadas, pero conseguiremos cosas si ponemos el colectivo por delante. Todo el mundo dice que se me da bien construir relaciones, yo intento hacerlo lo mejor que puedo"

"La juventud siempre es buena, eso es lo que más me emociona, hacer a los jugadores mejores. Nuestro coaching staff tiene que llevar a todos los jugadores al siguiente nivel. Cuando el primer partido llegue, estaremos preparados para competir."

Un hito en el baloncesto español

Sobre lo que significa este reto "Es un honor poder representar el baloncesto español, catalán y de Badalona. Es el siguiente paso para poder mostrar a los jóvenes entrenadores que siempre hay un camino para cada uno. Yo puedo decir que he disfrutado mucho del mío en este país. Lo más importante para mí es creer en el éxito de todos. No estaría aquí sentado si Sacramento o Canadá no hubiese sido exitoso recientemente."

"Tendremos que estar en la misma página, ser muy competitivos y construir una identidad para hacer el 'Brooklyn Way'. Tomará tiempo, pero creo que con la unión que tenemos, empezaremos con buen pie. Con un roster joven y talentoso, es para estar muy emocionado. Tenemos un propietario de primer nivel y un front office excelente. Si pones todo eso junto, es una receta perfecta para tener éxito. Queremos estar en el top 10 en ataque y defensa, con el equipo que tenemos seremos capaces"