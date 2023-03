Ja Morant y una relación con las armas que amenaza su carrera NBA

La estrella de los Grizzlies toca fondo tras enseñar una pistola en un directo en sus redes sociales Su equipo le ha sancionado con dos partidos y Morant ya ha pedido perdón, algo que ha aplaudido Nike

La NBA tiene un problema con Ja Morant. Si bien la mejor competición de baloncesto del planeta no es culpable de que la estrella de los Memphis Grizzlies sea fanático de las armas, la liga tenía muchas esperanzas depositadas en un jugador que estaba llamado a liderar a una nueva generación de fans, como en su día ocurrió con los duelos entre Larry Bird y Magic Johnson, con la irrupción de Michael Jordan en los Bulls, o más recientemente con figuras de la talla de Kobe Bryant, LeBron James o Giannis Antetokounmpo.

A sus 23 años, Morant ya ha demostrado una superioridad insultante en la NBA, siendo uno de los mejores jugadores de la competición y un futuro 'MVP' a corto plazo. La pasada temporada fue la de 'consagración de estrella', promediando tanto en fase regular como en Playoffs algo más de 27 puntos por encuentro. Pero desgraciadamente, en este curso 22/23, Morant está siendo más noticia por sus actividades extradeportivas y no tanto por su rendimiento en pista, que sigue siendo excelente.

El pasado verano, Morant se empezó a complicar la vida con las armas, o al menos es lo que ha trascendido. El Washinghton Post informó recientemente de dos incidentes, uno de ellos con un menor de edad en el que también hubo amenazas con pistolas de por medio. Además, hace un mes también trascendió la denuncia de los Indiana Pacers: tras un conflicto entre Morant y Chris Duarte en el partido que disputaron, la cosa fue a mayores con un encontronazo en la zona de autocares. Por si fuera poco, el cuerpo técnico visitante afirmó que les apuntaron con un láser rojo, aunque no se pudo confirmar que dicha luz viniese de un arma, en una investigación llevada a cabo por la NBA.

El episodio más reciente, y que ha hecho tocar fondo a la estrella de los Grizzlies se vivió en las últimas horas, cuando Morant, que se encontraba en un club nocturno tras la derrota de su equipo ante los Denver Nuggets, decidió iniciar un directo en su cuenta de Instagram, con la 'brillante' idea de enseñar una pistola. Los Grizzlies se han hartado de esta situación y tras lo sucedido en este último capítulo, han decidido suspender a su gran estrella al menos dos partidos, esperando que esta vez sea la definitiva.

Ja Morant was allegedly seen showing off a gun in his IG Live this morning. 😳 pic.twitter.com/zOuopMbpCb