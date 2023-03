¡Lío en la NBA! Ja Morant hace un directo desde un club de 'streptease' con una pistola en la mano

Anteriormente, Ja Morant fue acusado de apuntar con una pistola a un joven de 17 años después de golpearlo varias veces La NBA ya ha explicado que está investigando lo ocurrido en el 'Instagram live' de la estrella de los Memphis Grizzlies

Sigue el lío con Ja Morant. Esta semana, The Washington Post explicó más detalles del altercado que había tenido hace ya un tiempo con un joven de 17 años al que, como explicó a la policía, tras darle varios golpes, apuntó con una pistola en un partido en su Mansión. Ahora, la estrella de los Memphis Grizzlies ha aparecido en un directo de Instagram desde un club de 'streptease' con una pistola en la mano.

Algo que no ha gustado nada a la NBA, que mediante Mike Bass, ya ha afirmado que: "Sabemos lo que ha pasado en las redes de Ja Morant y lo estamos investigando".

El jugador de 23 años, a altas horas de la madrugada decidió hacer un directo para sus seguidores de instagram desde un club, sin camiseta y enseñando la pistola. Todo ello poco tiempo después de la acusación y dejando un clip que se ha escampado rápidamente por la red social Twitter.

Grizzlies star Ja Morant was allegedly seen showing off a gun on his IG Live this morning.pic.twitter.com/HlhvoWlnYy