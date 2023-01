Brown guía a los Celtics a la victoria ante los Pelicans

41 puntos y 12 rebotes para el de Boston, factor clave para ganarle 125-114 a New Orleans Los 38 puntos de McCollum no fueron suficientes para que ganaran los de Willy, que no jugó

Un estelar Jaylen Brown, con 41 puntos y doce rebotes, dirigió este miércoles el sólido triunfo de los Boston Celtics sobre los New Orleans Pelicans (125-114) y dio al equipo de Joe Mazzulla, líder del Este (30-12), la cuarta victoria consecutiva. Brown selló 18 de sus 41 puntos en un magnífico tercer período, en el que los Celtics encarrilaron su victoria frente a unos Pelicans en los que los 38 puntos de CJ McCollum no fueron suficientes para sobrevivir a las bajas de Zion Williamson ni Brandon Ingram. En los Celtics, Jayson Tatum aportó un doble doble de 31 puntos y 10 rebotes, mientras que el dominicano Al Horford acabó con 14 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias, en una noche en la que Marcus Smart estuvo de baja por un problema de rodilla.

El equipo de Joe Mazzulla sumó su sexta victoria consecutiva en casa y lució su organización, con Malcolm Brogdon capaz de aportar 20 puntos saliendo del banquillo. McCollum no pudo rescatar a unos Pelicans que echan de menos a sus otras estrellas, Zion e Ingram. El segundo mejor anotador fue Naji Marshall, con 18 puntos, y Trey Murphy aportó 15. El español Willy Hernangómez no tuvo minutos en la rotación de Willie Green, mientras que el puertorriqueño José Alvarado acabó con 9 puntos, 1 rebote y 3 asistencias en 22 minutos en pista.

McCollum y los Pelicans aguantan dos cuartos

Aguantaron un tiempo los Pelicans y lo hicieron gracias al tremendo acierto de McCollum desde el arco, con un 6 de 7 que permitió a su equipo limitar la desventaja a seis puntos al descanso. El primer período fue una auténtica batalla de triples entre McCollum, 3 de 3, y el dominicano Al Horford, quien conectó 3 de 4. Ya en el segundo, Tatum, con 10 puntos, y Brown, con 11, aumentaron el ritmo y los Celtics pisaron el acelerador. Solo otros 11 puntos de McCollum, que ya acumulaba 22 al ecuador del partido, mantuvieron con vida a los Pelicans.

Brown, 18 puntos en el tercer período

Pero tras la pausa, Brown firmó un tercer cuarto que rozó la perfección, con 18 puntos y 5 de 6 en triples que permitieron a los Celtics conseguir una ventaja de catorce puntos en el 90-76. Si los Pelicans lucían un 60 % de acierto en triples al descanso, en la segunda mitad se atascaron y apenas conectaron 1 de 10 en el tercer período. Un parcial de 11-2 a mediados del cuarto período, con Tatum como protagonista, lanzó a los Celtics hacia el 118-100 y abrió definitivamente el camino hacia el triunfo. Brown, con los deberes hechos, solo jugó cinco minutos en el último segmento y Tatum se ocupó de poner la sentencia con 14 puntos y un brillante 5 de 7 en tiros.

Celtics-Nets, primeros contra segundos

Los Celtics viajarán ahora a Brooklyn para medirse con los Nets, huérfanos de Kevin Durant, este jueves, en un duelo entre respectivamente primeros y segundos de la table en el Este. Será el primero de tres partidos lejos de casa, con un doble enfrentamiento con los Charlotte Hornets, antes de regresar al TD Garden para la reedición de las Finales del año pasado, contra los Golden State Warriors. Los Pelicans, terceros en el Oeste (25-17) se verán las caras este viernes con los Detroit Pistons, de nuevo como visitantes.