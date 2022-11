"La fecha del Mundial de clubs será cuando el Madrid quiera"

Filipe Luis, exjugador del Atlético, se enfrentará con el Flamengo al equipo madrileño después de proclamarse campeón de la Libertadores "Lo mismo diría si estuviera el Bayern, porque son equipos súper poderosos y tienen hasta este derecho de elegir dónde y cuando se va a jugar el Mundial de Clubes", dijo el defensa

Filipe Luis, viejo concocido del fútbol español, exjugador del Atlético de Madrid, se proclamó recientemente campeón de la Copa Libertadores después de que el Flamengo se impusiera en la final al Paranaense.

El equipo brasileño disputará por tanto el Mundial de Clubs que aún no tiene fecha decidida.

El defensa brasileño habló en El Larguero sobre el torneo: "No tiene fecha ni sitio. Seguramente la fecha será cuando el Real Madrid quiera. Al estar el Real Madrid... ya sabes. No para mal, lo mismo digo si estuviera el Bayern de Múnich, porque son equipos súper poderosos y tienen hasta este derecho de elegir dónde se va a jugar el Mundial de Clubes".

Los jugadores del Flamengo, por otra parte, invocaron al equipo blanco en la celebración tras ganar la Copa Libertadores al grito de "Real Madrid, vuestra hora va a llegar".

Filipe Luis también habló del Atlético y de Simeone: "No podemos perder la confianza en un hombre que nos ha dado todo, que me ha convertido en un campeón. Tiempo al tiempo. Se volverá a ver al mejor Atlético de Madrid. El desgaste no tiene por qué venir al décimo año. Todo esto es por resultados".

Su fe en el técnico argentino es total: "Si me llama el Cholo, mañana mismo iría a ayudarle. Hemos discutido sobre fútbol muchas veces. Le conozco mucho y sé lo que quiere sobre sus jugadores", afirmó y desveló: "Es un entrenador que él asume sus errores pero también es un entrenador que no duerme, que la gente lo sepa, cuanto peor está el equipo más se come la cabeza, más estudia a los rivales".