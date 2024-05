El PSG cierra la puerta de una cesión de Simons al Barça

Xavi Simons era uno de los futbolistas que estaba encima de la mesa para el nuevo proyecto deportivo del Barça. Su nombre estaba consensuado entre el área deportiva y el cuerpo técnico y el club tenía claro que el centrocampista priorizaba su regreso al Camp Nou por encima de cualquier oferta. Había ilusión en la operación y se buscaban fórmulas, pero el PSG ha cerrado la puerta a cualquier préstamo del futbolista este verano y, principalmente, al Barça. Quieren venderle y consideran que tienen la sartén por el mango con un contrato firmado hasta el 2027.

La opción Simons surgió por las ganas del propio futbolista en poder recalar en el Barça. El internacional holandés tiene muchos amigos en la plantilla blaugrana y vio este verano como un momento interesante para poder recalar en el club blaugrana. Y el Barça y, sobre todo Xavi, desean la incorporación de al menos un interior de nivel teniendo en cuenta que la recuperación de Gavi va para largo y que los primeros meses de competición serán muy importantes para apuntalar el proyecto.

Ha habido contactos y Simons parecía entusiasmado con la idea, pero el PSG no piensa igual. El club parisino no tiene intención de incorporarle para que sea titular indiscutible y Simons no quiere volver a París para ser un mero complemento de plantilla. Las dos partes parecen de acuerdo en volver a separar sus caminos aunque la fórmula de unos y otros es diferente. Mientras Simons sí que veía bien una nueva cesión con el Barça como principal candidato, en el PSG quieren recaudar dinero y ven propicio el próximo mercado de verano tras el gran salto de calidad que ha dado el excanterano blaugrana en el fútbol europeo.

La tasación de Xavi Simons, a sus 21 años, es altísima. Su precio de mercado ronda los 80 millones de euros aunque en París ven muy complicado llegar a esa cifra. De hecho, están con algunas negociaciones abiertas que rondan los 60 millones de euros más incentivos y esperan poder cerrarlo antes de la Eurocopa siempre que el jugador también de el OK. En estos momentos, el club que tendría más avanzadas las negociaciones sería el Leipzig, club que mantiene unas muy buenas relaciones institucionales con el PSG.

En estos últimos días también han preguntado por el jugador clubs como el Arsenal o el Bayern aunque no hay oferta formal de por medio. Y el PSG tienen prisa por cerrar esta carpeta. Tras la marcha de Mbappé, los parisinos van a emprender una gran revolución de plantilla y buscan ampliar recursos para fichar todo lo que sea necesario. Sin duda, el PSG será uno de los grandes animadores del mercado. El Leipzig está intentando seducir a Simons para poder completar su incorporación dejándole claro que será uno de sus jugadores franquicia y titular indiscutible. El hecho de seguir dentro de la Champions consideran que podría ser determinante.

En el Barça todavía no dan la operación por muerta, pero la comienzan a ver muy complicada. Solo una rebeldía total del jugador podría provocar un cambio de escenario, pero eso no se ha producido. Sería complicado que Simons pudiera mantener un pulso con el PSG y saliera ganador y en el Barça no están en disposición de gastarse una millonada por él. Solo le incorporarían en calidad de cedido y como gran oportunidad de mercado.

El otro interior que Xavi ha pedido es Bernardo Silva. En este caso sí que se debe abonar el dinero de su cláusula de salida -58 millones de euros- e intentar acoplar su ficha dentro del límite salarial de la próxima temporada. Es otra operación muy complicada y solo podría llevarse a cabo si el Barça consigue vender bien en el mercado e ingresar una cantidad de dinero importante para poder fichar. La prioridad es un pivote y un extremo zurdo y el tercero sería el interior con Bernardo Silva como gran objetivo.