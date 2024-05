Tsitsipas arrasa a De Miñaur y se postula como candidato al título

En el último duelo de octavos de final, el griego Stefanos Tsitsipas atropelló este martes en 2 sets al australiano Alex De Miñaur, al que se impuso con contundencia por 6-1 y 6-4 para sacar su billete a los cuartos de final del Masters 1.000 de tenis de Roma, en los que se medirá al chileno Nicolás Jarry.

Ante la extraña situación que vive el torneo de la capital italiana, Tsitsipas emerge como uno de los grandes candidatos al título. Y más tras el nivel exhibido ante De Miñaur. Roma se ha quedado en cuartos de final sin sus dos finalistas de la pasada edición, el ruso Daniil Medvedev y el danés Holger Rune; y sin otro semifinalista como el noruego Casper Ruud. De hecho, de los que quedan en liza, solo el alemán Alexander 'Sascha' Zverev sabe lo que es ganar en el Foro Itálico, cuando lo consiguió allá por 2017.

Ahora, sin claro favorito para ganar, el heleno quiso dar un golpe sobre la mesa consciente de la oportunidad y superó con extrema facilidad a un De Miñaur que acabó frustrado consigo mismo y con la solidez de su rival.

Fue un visto y no visto. En apenas una hora de partido, Tsitsipas se consagró como cuartofinalista. Primero con un 6-1 autoritario, con golpes precisos desde la red, agresivo desde el fondo y especialmente solvente en el resto, con 2 'breaks' que le dieron toda la confianza para el segundo set.

Fue en esa instancia en la que terminó al faena. No se relajó lo más mínimo, no soltó el pie del acelerador. Otros 3 'breaks' le permitieron encarrilar el envite con facilidad pasmosa. No hubo partido en ningún momento, porque Tsitsipas no quiso.

En cuartos, el griego se medirá a Jarry, una de las sensaciones del Foro Itálico junto a su compatriota Alejandro Tabilo.