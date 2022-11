El Arsenal quiere a Tielemans en enero

El Leicester City se resiste a venderlo en el mercado de invierno El contrato del centrocampista finaliza en 2023 y si no hay acuerdo ahora se convertiría en agente libre

El Arsenal es el principal favorito a hacerse con el fichaje de Youri Tielemans. El equipo londinense querría ficharlo en la ventana de invierno para aumentar sus posibilidades de conquistar la Premier.

El contrato del jugador del Leicester expira en 2023 de tal forma que se convertiría en agente libre sin coste alguno para el club que lo incorpore.

Según informa The Mirror, el equipo de Mikel Arteta es el equipo mejor colocado para incorporar al excelente centrocampista belga, que con anterioridad jugó en el Anderlecht y el Mónaco. Pero también el Real Madrid y el Barcelona lo tienen en el foco, sobre todo para incorporarlo sin pagar traspaso.

El Leicester se resiste a venderlo en el mercado de invierno y así se pronunció Brendan Rodgers, entrenador del equipo: "No es algo en lo que estemos pensando y no es algo que el club haya dicho que debemos hacer. No queremos deshacernos de nuestros mejores jugadores, eso es seguro. Así que no ha habido ninguna pista o indicación de que necesitamos generar dinero y seguir adelante. Pero, por supuesto, hay un lado comercial del club que mirarán".

El técnico está muy satisfecho con la actitud del jugador: "Tuvimos varias charlas largas en el verano. Claramente, no hay duda de que incluso un chico joven que está enfocado como Youri y es muy profesional, puede tener un impacto. Pero ha estado completamente concentrado. No deja que eso lo afecte. Es un profesional de primera clase, ve el juego como yo lo veo. En el campo, entiende lo que sucede dentro del juego y eso es todo lo que puede hacer, dar lo mejor de sí mismo, y sus actuaciones recientes han sido excelentes".