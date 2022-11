Alarma en Francia con Benzema y Nkunku

El delantero del Real Madrid se ejercitó tan solo 15 minutos con sus compañeros, sin tocar balón Su compañero de selección, Christopher Nkunku, salió cojeando del entrenamiento tras una dura entrada

Karim Benzema ha encendido las alarmas durante el entrenamiento de la selección francesa. Según RMC Sport, el reciente Balón de Oro ha durado tan solo 15 minutos sobre el césped, donde ni siquiera tocó balón. El resto de sus 25 compañeros se ejercitaron juntos.

El delantero del Real Madrid viene arrastrando molestias durante toda la temporada. Una sospechosa 'fatiga muscular' le ha hecho perderse el 66% de los minutos posibles en los últimos 15 partidos oficiales del equipo blanco. El jugador fue acusado de 'borrarse' incluso por su propia afición, para no arriesgar en vista de la cita mundialista. Benzema sabe que es su último Mundial y, la no convocatoria de Deschamps en Rusia 2018, que acabó con los 'blues' alzando el trofeo, es una espinita clavada para el francés, que no quiere desaprovechar la oportunidad de sumar uno de los pocos títulos que le faltan a su palmarés.

Además, el jugador del Leipzig, Christopher Nkunku, ha salido cojeando del entrenamiento de la selección francesa, después de una dura entrada de su compañero Camavinga.

🇫🇷 Nkunku contraint de quitter l'entrainement des Bleus en boitant. pic.twitter.com/yJrL7yHP65 — RMC Sport (@RMCsport) 15 de noviembre de 2022

Francia espera impaciente nuevas noticias sobre la situación de ambos jugadores a pocos días del inicio del Mundial.