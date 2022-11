Benzema, cita con el Real Madrid para renovar tras el Mundial

El Real Madrid y el delantero francés sellarán el acuerdo de ampliación hasta 2024 y lo harán público tras el torneo de Qatar Lleva 13 temporadas de blanco, que serán 14 tras la ampliación, y seguirá hasta los 36 que podrían ser más si rinde como Modric

La relación contractual entre el Real Madrid y Karim Benzema se alargará otra temporada más después del Mundial. Ambas partes se han citado tras el torneo de Qatar para sellar un año más el vínculo y hacerlo público. Será la recompensa por ese Balón de Oro y por ser el líder que condujo al equipo dirigido por Ancelotti para ganar el doblete de la temporada pasada. El francés lleva 13 temporadas en el equipo blanco que ampliará a las 14 para seguir hasta los 36, que podrían ser más si rinde como Luka Modric, que con 37 años está en la hoja de ruta del club para ofrecerle otro año más por seguir siendo titular y rendir al más alto nivel.

En el Madrid arropan al delantero francés después de una primera parte de temporada decepcionante, en la que sus constantes problemas físicos le han impedido jugar con regularidad. De hecho, tanto en cuerpo técnico como los ejecutivos madridistas le dieron carta blanca para que se reservase si no se sentía en condiciones de rendir a su nivel habitual. Benzema espera ahora afrontar el Mundial en plenas condiciones físicas, aunque es consciente de que le falta ritmo de competición por esa escasa actividad en los dos últimos meses.

“PODÍA JUGAR, PERO NO AL 100%”

En el club esperan que tras el campeonato y el preceptivo descaso de 10 días después de que su selección acabe la participación, regrese al equipo para volver a ser el jugador resolutivo y clave en el ataque como lo fue la temporada pasada. No hay dudas de ningún tipo sobre su compromiso, pese a ese ruido externo que le acusa de borrarse en los últimos partidos. Ancelotti ha intentado justificarlo, aunque sin demasiado éxito

El propio futbolista reconoció en una entrevista a ‘Telefoot’ que “podía jugar, pero no al 100%” y justifica sus ausencias agregando: “Cuando entro en el campo quiero estar al 100%”. Benzema casi da la razón a quienes le señalan por no arriesgar y reservarse para llegar a tope al Mundial en los últimos cinco partidos en los que su equipo entró en crisis con dos derrotas y un empate: “Me cuidé, estaré en forma y presente para la selección. Entonces, no, no hay problema. Estaré bien enfocado y concentrado en lo que tengo que hacer”.

Ahora huye de que duden de él con la camiseta de Francia, algo que no se ha preocupado de disimular el último mes y más tras reconocer que “podía jugar, pero no al 100%”