Vlahovic desmiente un presunto escándalo sexual en Serbia

Parecía que seguían los dramas novelescos en plena Copa del Mundo. Durante los últimos días se reveló que el origen de la tensión en la selección belga se debe a un tema de 'cuernos': hace nueve años la entonces novia de De Bruyne se tomó en serio el apodo de 'diablo rojo' del mediocampista y lo engañó con el que era portero del Atlético de Madrid, Thibaut Courtois, según informaron medios belgas. El nuevo capítulo de la trama amorosa de Qatar 2022 salpicaba a otro equipo europeo: Serbia. Según novedades difundidas por Richard Wilson, periodista británico especializado en fútbol balcánico, las infidelidades también habían hecho metástasis en el vestuario serbio. Dušan Vlahović tuvo que desmentir la información en un vídeo publicado por la Federación de Serbia tras el revuelo causado por la noticia.

Wilson había informado, desde su cuenta de Twitter, sobre los diferentes motivos por los cuales Serbia no acababa de rendir a plenitud en Oriente Medio. Los protagonistas eran Dušan Vlahović, delantero de la Juventus, uno de los porteros de la selección - y del Mallorca -, Predrag Rajković y su esposa. Vlahović, por quien la 'Vecchia Signora' pagó a la Fiorentina 80 millones el pasado verano, prácticamente no ha tenido acción en el campeonato mundial: solo jugó 24 minutos en la derrota por 2-0 contra Brasil. "No está al 100%, aún no está listo para jugar a este nivel. Es un motivo de preocupación para nosotros", dijo al respecto el entrenador del combinado nacional de Serbia, Dragan Stojković. No obstante, y según informaba Wilson, los motivos estaban más alejados de lo deportivo de lo que parecía.

. pic.twitter.com/sWT9MlECWR — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 30, 2022

La información difundida por el comunicador británico afirmaba que el atacante de la 'Juve' había tenido una aventura con la esposa de su compañero, Rajković, en plena concentración del equipo. A raíz de eso, el vestuario serbio había comenzado a friccionarse, dejando a Vlahović en el ostracismo. El revuelo que causó el hilo de Twitter de Wilson (que luego tuvo que borrar) fue tal que el mismo jugador aprovechó la cuenta de la selección de Serbia para desmentir la información del británico. "Es un completo sinsentido inventado por gente que no tiene nada mejor que hacer", comenzó Vlahović. "Estoy listo para defender mi nombre; legalmente, si es necesario. Lo que se dice es mentira y el ambiente en el equipo es muy bueno. Nuestro objetivo ahora es el partido contra Suiza y es muy triste que se hable de otra cosa", añadió.