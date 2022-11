La alineación probable de Gales para el partido contra Inglaterra

Las armas con las que Rob Page puede salir a ganar la batalla al eterno rival, Inglaterra Descubre el posible 11 inicial de los galos en el derbi británico

Gales e Inglaterra disputarán el último partido de la fase de grupos. Ambos llegan con opciones de pasar a la siguiente ronda, pero quienes lo tienen más de cara son los ingleses, ya que se sitúan primeros de grupo con 4 puntos, mientras que Gales ha sumado un punto y se sitúa en la cola del grupo B.

Gales intentará ganar el partido para tener opciones de clasificarse para la siguiente ronda, los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Portero: D. Ward, quién encajó dos goles en el partido ante Irán, donde Gales perdió por cero goles a dos en el tiempo de descuento. Hannessey no puede disputar el partido de hoy tras ser expulsado en el último partido.

Defensas: C. Mepham (lateral derecho) Joe Rodon (central) Ben Davies (lateral izquierdo). Fueron la zaga elegida por el seleccionador en los dos últimos partidos.

Centrocampistas: C. Roberts (carrilero derecho), N.Williams (carrilero izquierdo), Aaron Ramsey (mediocentro) E. Ampadu (pivote).

Delanteros: Gareth Bale (extremo derecho), Kieffer Moore (punta) y James (extremo izquierdo).

Gareth Bale es el único jugador de Gales que consiguió anotar un gol, y lo hizo en el empate ante Estados Unidos.

Bale, Mephan y Rodon llegan al partido apercibidos, pero Gales necesita la victoria y se espera que estos importantes jugadores disputen el encuentro.

"We're fully motivated, fully incentivised into throwing absolutely everything into getting the win. Then, who knows? Hopefully, there's a chance we can still get us out of this group.”#ArBenYByd | #FIFAWorldCup | #TogetherStronger