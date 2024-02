Hugo González: "Pocas palabras tengo (por el oro), más allá del agradecimiento"

El balear Hugo González, nuevo campeón del mundo de los 200 espalda, se quedó sin palabras tras colgarse el oro y mostró su agradecimiento a todos aquellos que le han ayudado en su carrera.

González se convirtió en el primer nadador español desde 1994 en convertirse en campeón mundial. Entonces fue Martín López-Zuberto con su oro en los 100 espalda.

"Pocas palabras tengo ahora más allá que de agradecimiento. A todo el equipo que ha estado detrás mío, a Taja -José Ignacio González-, desde el Canoe a Dave Durden desde California, a mi novia Linda, mi familia, mis hermanos que están desperdigados por el mundo, pero siempre están detrás, a mis padres Juan Miguel y Nadia", recordó el nadador a EFE.

Hugo González se mostró satisfecho por haber tenido la oportunidad de competir en Doha "con algunos de los mejores del mundo". "Sé que hay gente que no está aquí", reconoció, por lo que se emplazó a seguir trabajando para que "cuando estén", pueda estar "también a su nivel".

En cuanto a la carrera, el mallorquín comentó que sabía que estaba luchando "por puestos altos", pero no por el oro. "Sabía que estaba entre los mejores y cualquiera de la final estaba preparado para ganar, se trataba de ver quien tenía la mejor tarde. Muy agradecido de que me haya tocado a mí esta vez", insistió.

Preguntado por EFE sobre cómo había afrontado la prueba, si la había visualizado o había decidido relajarse de alguna manera, Hugo González explicó que cada día utiliza "una manera distinta de afrontar la carrera".

"Hoy ha sido al revés, no quería pensar mucho. Tuve la mañana libre y quería recuperar lo mejor posible. He estado trabajando con Antonio, con Taja, sobre todo en estos Campeonatos, y me estaba preguntando para analizar la carrera y le dije que no, que mi objetivo era recuperarme. La carrera era igual que las semifinales, pero con más energía para rebajar tiempo y ha funcionado", aseguró.

Hugo González se mostró muy satisfecho por la marca: "Mi mejor de siempre por un segundo, inmejorable. No sabía que hacía treinta años que un nadador español no ganaba un oro en un Mundial".