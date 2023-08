Joel Parra: "Todos intentamos dar el máximo para entrar entre los doce”

El nuevo refuerzo del Barça de baloncesto considera el Mundial "un reto muy bonito" El ala-pívot subrayó que la preparación del equipo este verano es "bastante parecida al año pasado"

Joel Parra, ala-pívot de la selección española de baloncesto y reciente fichaje del Barcelona, destacó este martes que “cree que el mundial es un reto muy bonito” y que están todos “intentado dar el máximo para entrar entre los doce".

"Creo que es un reto muy bonito el Mundial, entonces estamos todos ahí concentrados para llegar lo mejor posible e intentar entrar en esos 12. Eso ya es un tema de Sergio (Scariolo) y del cuerpo técnico, decidir los 12 que puedan ayudar a llegar al Mundial", expresó tras terminar la sesión de trabajo con la selección.

El ala-pívot subrayó que la preparación del equipo este verano es "bastante parecida al año pasado", y añadió que "tiene las mismas ganas y la misma ilusión de trabajar y ayudar a la selección a llegar lo más alto posible".

El internacional recalcó que no le preocupa que la selección no sea la favorita ya que "las dos veces anteriores que no se ha hablado de España" se han "llevado un oro":" Nosotros estamos muy tranquilos, sabiendo lo que tenemos que hacer, confiando tanto en el trabajo de Sergio y todo el cuerpo técnico como de los jugadores".

"España siempre compite, y a alto nivel", destacó. "Tenemos que ir con la misma ilusión que fuimos al Eurobasket y al Mundial, ser humildes e ir partido a partido".