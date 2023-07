El Barça avanza en el adiós de Higgins pero sin rescisión unilateral

Club y jugador siguen negociando la salida a la espera de que el estadounidense encuentre nuevo equipo El más que posible adiós de Higgins 'obligaría' al Barça a acudir al mercado

El FC Barcelona sigue trabajando en los despachos para acabar de ultimar la plantilla de la próxima temporada. Tras las incorporaciones de Joel Parra, Dario Brizuela y Willy Hernangómez, y las salidas de Nikola Mirotic, Mike Tobey, Sertaç Sanli y Kyle Kuric, los objetivos están definidos: encontrar a un '4' que sustituya al hispano-montenegrino tras el 'no' de Juancho Hernangómez, y un posible refuerzo exterior para el perímetro.

En las últimas horas, el nombre de Cory Higgins ha salido a la palestra, y varias informaciones han apuntado a que el club azulgrana planteaba una rescisión de contrato unilateral para liquidar un contrato que expira en 2024.

La alta ficha y los problemas físicos 'condenan' al jugador

Qué el Barça quiere terminar la relación que le une con Higgins es un secreto a voces. Fuentes cercanas al club ya hablaron de esta posibilidad tras conquistar la Liga Endesa, alegando que la alta ficha percibida por el jugador no encajaba con su rendimiento actual, marcado por las últimas lesiones importantes vividas las pasadas temporadas.

Así están las negociaciones entre el Barça y Higgins

A día de hoy, la situación no ha cambiado y la voluntad del Barça es que Cory Higgins no siga en el equipo la próxima temporada. Ahora bien, SPORT ha podido confirmar que actualmente se trabaja en un entendimiento entre club y jugador para resolver el contrato y no llevar a cabo una rescisión unilateral tal y como se hizo en el pasado con Nikola Mirotic o Pierre Oriola. Existe buena voluntad entre las dos partes y se confía en llegar a un entendimiento abonando parte de la ficha acordada. Aun así, Higgins sigue buscando equipo para la próxima temporada, algo que facilitaría aún más las cosas. En la última junta de Estrella Roja, los directivos del conjunto serbio confirmaron el interés en el jugador, a la espera de evaluar unos informes médicos para conocer la realidad actual.

El posible adiós de Higgins manda al Barça al mercado

Pese a que todavía se tienen que realizar los movimientos propios de la negociación, la idea del club, una vez se produzca el adiós de Higgins, es acudir al mercado para reforzar la línea exterior del equipo. Siendo el escolta estadounidense el único extracomunitario de la plantilla, y tras haber reforzado el equipo con jugadores nacionales y no contar con el problema de los 'cupos', las opciones en el mercado se amplían.