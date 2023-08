Panathinaikos 'destapa' a Mirotic: "Hace lo mismo con todos los equipos..."

El propietario del conjunto griego, Dimitris Giannakopoulos, explicó como fueron las negociaciones para conseguir su fichaje Giannakopoulos: "Cuando colgué, no podía imaginar que Mirotic no firmase con Panathinaikos"

El mercado de fichajes en la Euroliga de esta temporada ha estado a la altura de la importancia, y sobre todo, de la intensidad de la competición. Con el triste desembarco hacia la NBA de dos de las grandes estrellas del continente en los últimos cursos, como son Sasha Vezenkov y Vasilije Micic, los equipos han tenido que trabajar duro en los despachos para reforzar sus plantillas y optar a la corona continental, en manos del Real Madrid.

Por el momento, los madridistas se han movido únicamente con la contratación de un Facundo Campazzo que regresa a la disciplina blanca para mejorar el rendimiento en la posición de base, que dejó algunas dudas la pasada temporada. Con la renovación entre manos de Edy Tavares para convertir al pívot caboverdiano en el mejor pagado de Europa, el capítulo de entradas está cerrado, sin perder de vista alguna oportunidad de mercado.

En el FC Barcelona también ha habido movimiento, tanto en las altas como en las bajas. Llegaron vía cláusula Joel Parra y Dario Brizuela, además de un Willy Hernangómez al que se cerró con una gran propuesta que el Madrid no quiso igualar. A la espera de lo que suceda con Cory Higgins, con el que se busca la rescisión de contrato, Kyle Kuric, Sertaç Sanli, Mike Tobe y Nikola Mirotic ya son historia azulgrana.

Panathinaikos, uno de los grandes animadores del mercado

Olympiacos, Estrella Roja o Panathinaikos han sido los grandes animadores del mercado. Especial mención al equipo del trebol, que ha llevado una renovación profunda de su plantilla y cuerpo técnico, y que está llamado a hacer cosas importantes en la Euroliga la próxima temporada. Kostas Sloukas, Juancho Hernangómez o Kyle Guy son solo algunas de las caras nuevas del proyecto que lidera Ergin Ataman desde el banquillo.

Giannakopoulos rompe su silencio

El presidente y propietario de Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, ha atendido en las últimas horas al medio griego 'SDNA'. En una entrevista anunciada a bombo y platillo, uno de los personajes más carismáticos relacionado con el deporte en Grecia no ha esquivado ningún asunto y ha repasado la actualidad de su equipo y todos los nombres que han sido relacionados con PAO durante este verano.

El ofrecimiento de Mirotic por media Europa

Uno de los jugadores que no ha faltado en los rumores para incorporarse a Panathinaikos ha sido Nikola Mirotic. Tras su adiós del Barça, al hispano-montenegrino lo han movido por media Europa. Partizán, Estrella Roja, Mónaco, Olympiacos, Panathinaikos han 'soñado' con su incorporación, aunque salvo sorpresa, su futuro está en Olimpia Milano si decide quedarse en el viejo continente. Las declaraciones que han ido saliendo sobre Mirotic desde Serbia cada vez han sido peores, en especial de un Partizán que considera prácticamente una traición lo que ha llevado a cabo el jugador como su entorno más cercano. Algo que va en la línea de lo que piensa Giannakopoulos.

Las duras palabras de Giannakopoulos sobre Mirotic

"Qué puedo decir... Hablé con él, le llamé una noche y tuvimos una conversación agradable. Me explicó lo mucho que ama a Grecia. No lo negaré, cuando colgué, no podía imaginar que Mirotic no firmase con Panathinaikos. Luego me di cuenta de que le había dicho exactamente lo mismo a otros equipos", ha explicado Giannakopoulos.

PAO, 'frustrado' por no haber fichado a Willy Hernangómez

El presidente del equipo griego, que también ha explicado que le ofrecieron a Campazzo el doble de lo que ha acabado firmando por el Real Madrid y que está muy decepcionado por no haber podido fichar a Willy Hernangómez, ha desvelado como fueron las negociaciones para contratar a su hermano Juancho: "Creo que tiene que ver con el proyecto y nuestros objetivos. Le dijimos que queremos llegar a lo más alto de Europa y tener el mejor ambiente con un OAKA lleno y sin violencia", concluyó.