El Mundial femenino de velocidad, una plataforma hacia la igualdad

La temporada 2024 de motociclismo presenta una gran novedad en forma de campeonato. El mes de junio, el circuito italiano Marco Simoncelli acogerá la primera prueba del primer Mundial Femenino de Velocidad.

La nueva competición, organizada por la FIM junto con Dorna, pretende dar un impulso a las pilotos femeninas promoviendo este deporte desde los cimientos. "Consideramos que por muchas posibilidades que alguien pueda tener, a veces hay condicionantes externos a las capacidades del propio piloto, y queremos ampliar la base", explica Gregorio Lavilla, Director Ejecutivo de Dorna WorldSBK, en una entrevista a 'Sport'.

Para Beatriz Neila, que fue la primera piloto confirmada para el Mundial, el campeonato femenino es "algo que necesitábamos tener, al igual que tienen las pilotos de MX, trial o enduro". "Al deporte femenino aporta un gran impacto social hacia el género femenino, ya que, se nos da la posibilidad de demostrar lo que somos capaces de hacer", explica la argandeña. En cuanto al motociclismo en particular, "se nos da la posibilidad de demostrar la valentía, el esfuerzo y la superación".

"Es ilusionante ver una parrilla de 24 mujeres, hace diez años era impensable, y creo que es una buena apuesta tanto de Dorna como de la FIM", explica Ana Carrasco, una de las pocas pilotos que ha competido en Moto 3. "Es una plataforma más para intentar que haya más mujeres dentro del mundo del motociclismo y usarlo un poco como un trampolín", campeona del mundo de Supersport300

Monomarca e igualdad

Para Lavilla, se trata de una cuestión de porcentajes."Cuando tienes un sector con un nivel de porcentaje inferior que tiene el objetivo de hacer carrera profesional y pones los imponderables de recursos económicos, etc, a día de hoy hay muchas menos posibilidades, no solo para el sector femenino, sino también para pilotos en general de fuera de Europa", comenta el ejecutivo. De esa premisa parte este campeonato para el que se ha huido del modelo tradicional de "formato muy abierto con muchos equipos y muchas marcas".

Beatriz Neila, ganadora del Campeonato Femenino Europeo de 2023, Gregorio Lavilla, director ejecutivo del WorldSBK, Jorge Viegas, presidente de la FIM, Janika Judeika, directora de la Comisión de la Mujer en la FIM, y Eric de Seynes, presidente y CEO de Yamaha Motor Europe / Dorna

"Hasta que se consolide, con visibilidad, mucho espectáculo y sponsors, la manera más económica es trabajar con monomarca, porque tienes el interés de un fabricante de invertir en el proyecto, los costes controlados, un control técnico, una gestión humana muy unificada y una simplificación en cuanto a buscar recursos", explica Lavilla. En este caso, todas las participantes competirán en igualdad de condiciones, con una Yamaha YZF-R7 y neumáticos Pirelli.

Para Neila, las ventajas de un campeonato solo femenino son muchas. "Compitiendo contra hombres no tenemos las mismas posibilidades de optar a tener un título mundial porque físicamente somos diferentes y no competiríamos en las mismas condiciones, al igual que ocurre en otros deportes", explica a Sport la tetracampeona europea, un bagaje que le da "un plus" como favorita de cara al campeonato aunque reconoce que "en realidad todas somos favoritas".

Se espera batalla

El curso pasado Neila protagonizó una bonita batalla por el título de Campeona de Europa con la italiana Roberta Ponzioni, quien también estará presente en este nuevo mundial. "Roberta es una gran piloto y seguro que estaremos juntas en carrera", auguró la madrileña.

Además de Beatriz, hay otra cuatro españolas confirmadas para la competición, Ana Carrasco, Andrea Sibaja, Paquita Ruiz y Sara Sánchez, un buen plantel de garantías de cara a la lucha por el título. "Somos competitivas y con ganas de ganar", advirtió Neila.

Para la piloto de Arganda del Rey, el gran objetivo en esta temporada de debut es "aprender mucho, ser competitiva y disfrutar de esta gran oportunidad". Para ello contará con la estructura del Pata Prometeon Yamaha, equipo por el que ha fichado para esta nueva aventura.

El proceso no ha sido un camino de rosas. "Hemos tenido muchas dificultades", recuerda el Director Ejecutivo de Dorna. "Cuando empiezas algo de cero, llamas a puertas y la situación no es como esperas, implica afinar mucho el tema de costes y hacer un gran esfuerzo por parte de la empresa para que esto salga adelante". En esta línea Neila apunta también a "la falta de apoyo en general que otros pilotos si lo han tenido", como una de las dificultades encontradas en el camino.

Superada la primera fase, el Mundial Femenino de Velocidad está listo para arrancar y preparado para superar paso a paso los retos que se vayan presentando. Al final del campeonato, el próximo mes d eoctubre en Jerez, Lavilla espera haber conseguido que las pilotos se hayan "divertido, que la fórmula funcione y que haya habido un crecimiento deportivo", pero también "que el mundo exterior reconozca todo el esfuerzo y valor" aportado en este mundial y "transmitir, que más allá de las carreras, hay historias".

Calendario del Mundial

1. Emilia Romagna, Misano World Circuit "Marco Simoncelli" - 14-16 de junio

2. Reino Unido, Circuito de Donington Park - 12-14 de julio

3. Portugal, Autodromo Internacional do Algarve - 9-11 de agosto

4. Hungría, Circuito de Balaton Park, 23-25 de agosto.

5. Italia, Circuito de Cremona - 20-22 de septiembre

6. España, Circuito de Jerez-Ángel Nieto – 18-20 de octubre