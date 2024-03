El renacer de Andrea Iannone en Superbikes

1.560 días son los que han pasado entre la última carrera de Andrea Iannone y su vuelta a los circuitos. El piloto de Vasto se despedía de la competición tras el Gran Premio de Valencia en 2019 tras haber dado positivo en drostanolona en un control antidopaje realizado en el circuito de Malasia pocos días antes.

En un principio, la Corte Disciplinaria de la FIM le impuso al italiano una sanción de 18 meses, pero, lejos de aceptarla, Iannone presentó un recurso, alegando que se trataba de un error y que el positivo se debía a que había sufrido una intoxicación alimentaria durante el Gran Premio de Malasia. Ante esta apelación, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) consideró que el piloto no era capaz de determinar de dónde procedía el positivo, y decidió elevarle la sanción hasta los cuatro años.

Cuatro años en los que Iannone ha estado desvinculado del mundo de motociclismo, al cual él mismo admite que no tenía claro si volvería. Sin embargo, una conversación con el que fue su jefe de equipo entre 2015 y 2016, Gigi Dall’igna, le brindaba una nueva oportunidad al piloto italiano. Dall’igna le propuso al de Vasto volver a competir en 2024, aunque esta vez en el Mundial de Superbikes, con la estructura del Team Goeleven y sobre una Ducati Panigale V4R, oferta que Iannone no dudó en aceptar.

Superbikes, la nueva oportunidad de Iannone

Así pues, Iannone volvía a pista a finales del pasado mes de febrero, en la carrera inaugural del Mundial de Superbikes en Phillip Island (Australia). Y la sorpresa fue mayúscula, pues, en su primera carrera sobre la Ducati, el piloto italiano logró subirse al podio, con una tercera posición tan solo por detrás de Nicolo Bulega y Andrea Locatelli. Un primer podio en Superbikes que llegaba en el mismo circuito en el que consiguió el último en MotoGP, en 2018.

Un logro que no habría sido posible sin el apoyo de Ducati y de Dall’igna. "Estoy muy agradecido a Ducati, a Gigi Dall’Igna, a Claudio Domenicali y a Paolo Ciabatti, y por supuesto al Team Goeleven por esta oportunidad. Seguramente si no hubiese corrido para Ducati, no habría vuelto. Hablé con Gigi, me preguntó si tenía algún plan y le dije que no, pero que si volvía a correr tenía que ser en unas buenas condiciones, porque si no me quedaba en casa disfrutando de la vida. Y me dijo, ‘si todavía tienes ganas, lo intentamos'”, confesó el piloto de Vasto en una entrevista con Motociclismo.es.

Sobre si tiene pensado volver a MotoGP, Iannone confesó que, tras el podio logrado en Australia, un amigo le dijo que tendría que regresar, pero que él no lo tiene claro. Pese a que considera que ‘sería una historia increíble’ de momento afirma ‘estar bien así’, y querer disfrutar al máximo esta nueva aventura en el Mundial de Superbikes.