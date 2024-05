Raúl Fernández: “Hoy me he caído por tonto, ha sido un error garrafal"

Después de dos años duros, sin disfrutar por completo encima de la moto, hoy Raúl Fernández ha vuelto a sonreír debajo del casco en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Tras una gran clasificación, logrando la tercera posición, el piloto madrileño consiguió ponerse líder en el inicio de la carrera Sprint. Sin embargo, cinco vueltas después cometió un error que le dejaba fuera de carrera: “hoy he caído por tonto, ha sido un error garrafal”, admitió el piloto de 23 años.

El piloto del Trackhouse Racing Team contaba con una diferencia de 0,8 segundos respecto a sus perseguidores, pero el intentar recuperar tiempo tras un error en la curva anterior le acabó pasando factura. No obstante, el propio Raúl aseguró que se queda con el lado positivo de la carrera. “Acabar así no gusta, pero prefiero caer así que acabar sexto porque se han caído seis. Me quedo con el hecho de haber luchado, poder atacar y marcar diferencias” explicó el piloto español.

Al término de la carrera al Sprint, el madrileño se mostró satisfecho con el rendimiento mostrado, a pesar de la caída final. Para él, volver a verse en los puestos de cabeza y con gran ritmo supone un gran avance: “Entreno cada día por cumplir mi sueño y hoy estaba cumpliendo uno. Me lo estaba pasando tan bien que decía que para esto hago todo el trabajo que hay detrás. Desde Moto2 que no me sentía tan cómodo y me lo pasaba así” confesó el piloto del TrackHouse Racing.

Davide Brivio, un factor clave

Además, quiso recalcar la importancia de la figura de Davide Brivioen el equipo: “Davide hace que poco a poco consigamos lo que queremos. Hoy me ha ayudado bastante, porque he llegado al box muy mal y ha sido él el que me ha dicho esto pasa, esto ha pasado y eso pasará, al final es parte de este deporte", afirmó.

El piloto madrileño también reconoció estar muy contento con el trabajo que está realizando Aprilia, tanto a nivel técnico como personal. "MotoGP son pequeños detalles, nos cuesta mucho la electrónica porque utilizo mucho la rueda delantera y no conseguía salir rápido, y día a día Aprilia me está ayudando”, concluyó Fernández.