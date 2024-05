Pecco Bagnaia: “Este es, con diferencia, el circuito del calendario con menos grip”

Tras la primera jornada de entrenamientos en el Circuito de Barcelona-Catalunya, han sido varios los pilotos que se han quejado de falta de tracción de la pista. Entre ellos, el más crítico ha sido Pecco Bagnaia, quien ha afirmado que “el asfalto es un desastre”.

“El grip es una cosa increíble en esta pista. Es el circuito del calendario con menos grip, con gran diferencia. Con estas condiciones Aprilia tiene ventaja, pero ya sabemos cómo mejorar de cara a mañana. Hemos dado un paso hoy por la tarde y mañana daremos otro. Había 35-40°C en el asfalto, así que la pista estaba bastante caliente. El problema es que el asfalto es un desastre, no hay agarre y no se puede empujar”, señaló el italiano.

Jorge Martín también ha admitido que, con estas condiciones de poca adherencia, otras marcas parten con ventaja respecto a Ducati. "La moto no tiene grip, y no me quejo porque es algo que ya sabemos. Simplemente hay que trabajar, ya que sabemos que en pistas donde no hay agarre sufrimos y donde sí lo hay tenemos una ventaja. En estas condiciones hay otras motos que funcionan un poco mejor", expuso el piloto del Pramac.

Otro piloto que se quejó de la falta de agarre en el Circuit de Barcelona-Catalunya fue Maverick Viñales, quien indicó que es un problema que están sufriendo todos los pilotos, y que el único remedio es trabajar y entender lo que sucede. “Hay una degradación enorme en el neumático delantero, creo que para todos al final. Hay tan poco grip que es muy difícil, así que hay que entender muy bien los datos y entender que nos está pidiendo la moto”, asintió el catalán.

Marc Márquez también mencionó la falta de grip como uno de los principales problemas para encontrar las sensaciones, aunque aseguró que no es el único. “Evidentemente de la tracción se quejarán todos los pilotos en este circuito, porque hay muy poca tracción, la pista está muy desgastada. Pero en mi caso ha influido más la entrada a la curva, no hacía la entrada como debería, y luego cuando he puesto el neumático blando nuevo este problema se ha acentuado”, concluyó el ocho veces campeón del mundo.