'Pecco' Bagnaia: "Puedo volver a ser campeón sin ningún tipo de ayudas"

El vigente campeón del mundo fue capaz de sumar una P2 en las dos carreras de Sachsenring y mantiene el liderato, aunque con Jorge más cerca Sobre la posibilidad de seguir luchando contra un piloto Ducati, el italiano lo prefiere. "Sé que puedo ganar perfectamente sin órdenes de equipo"

El italiano 'Pecco' Bagnaia, líder del Mundial y segundo tanto en la carrera sprint como en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, ha vuelto a calificar la carrera como "divertida", para reconocer que ha "disfrutado más que ayer" y que ha echado "el resto, pero Jorge era más rápido".

"Quizás en las últimas vueltas tenía un punto más que él, pero no conseguía adelantarle y el toque que tuvimos en la penúltima vuelta fue definitivo. Había intentado ponerme delante y abrir hueco, pero quizás fui demasiado conservador en la gestión del neumático y cuando él se puso otra vez delante, intenté engancharme a él para atacarle al final. Estoy contento por haber dado el máximo y porque dimos un paso grande de ayer a hoy", ha explicado Bagnaia.

"Era difícil adelantar en la curva uno porque tenía casi destruido el neumático trasero y con poco agarre, así que estaba intentando prepararme el adelantamiento antes, pero me pasé, me acerqué demasiado y le toqué. Estaba intentado hacer una estrategia distinta en otro punto del circuito pero no me salió bien", recuerda el piloto italiano.

Pecco reeeeaaaaally gave it a go! 👊



What could have been if @PeccoBagnaia didn't touch @88jorgemartin's wheel before the last lap 🤔#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/GSUMLmd48J