'Martinator' crece con las 'tribulaciones' de Márquez

Cara y cruz de Jorge Martín y Marc Márquez en Sachsenring, donde el primero ha redondeado un fin de semana espléndido con una victoria que le mete en la lucha por el título El segundo, protagonista de cinco caídas, no ha podido ni tan siquiera salir a la carrera y baja hasta la P19 en la tabla general

Jorge Martín ha demostrado en Alemania que es el más serio rival de Pecco Bagnaia en la lucha por el título y refrendado sobre el asfalto un estado de forma increíble. El madrileño, soberbio, se impuso en la sprint race del sábado y también ha logrado la victoria este domingo, imponiéndose por 64 milésimas al campeón y líder del campeonato.

El dominio de Ducati ha vuelto a ser abrumador, con ocho pilotos entre los diez primeros, reafirmando que en Borgo Panigale han sido capaces de hacer una moto que está a otro nivel con respecto a sus adversarios y, sinceramente, lo que más llama la atención es la pérdida de competitividad de las marcas japonesas: Yamaha y Honda ni están ni se les espera.

Dentro de la debacle de Honda Marc Márquez no ha podido tomar la salida por cuestiones físicas. Con Mir y Rins también fuera de combate, el debate sobre la falta de competitividad de la Honda está a la orden del día y a uno le preocupa y mucho el atolladero en el que se encuentra inmerso el piloto de Cervera. Nakagami, que fue la única Honda en la pista, terminó 14º. Quién los ha visto y quién los ve…

En el mismo circuito en el que hasta esta temporada había ganado todas las ocasiones en las que había corrido en la categoría de motogp, Marc no ha corrido después de cinco espectaculares caídas, una el viernes, tres el sábado y otra en el warm up. Sin estar bien del brazo, con la diplopia acechando, cada vez que se cae se me ponen los pelos de punta. Nadie puede negar que sea un extraordinario piloto y un tipo valiente, pero un buen consejo, por su propio bien, es que haga un reset, que no vaya tan acelerado y que aparque unas ‘tribulaciones’ que se le adivinan en la pista y en su forma de ser.