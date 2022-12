Márquez: "No hay posibilidad de reconciliación con Rossi"

El piloto de Honda compartió una charla con Joaquín en el programa ‘El Novato’ donde repasó el incidente en el GP de Malasia 2015 “Me planteé seriamente dejar de competir, era mucho sufrimiento”, dijo tras sus problemas de visión

Con el Mundial 2023 aún lejos, los pilotos aprovechan estos meses para desarrollar sus motos pero también para atender a otros compromisos, con menos tensión que en las carreras. Marc Márquez, entre actos publicitarios, acudió al programa ‘El Novato’ que conduce el jugador del Betis, Joaquín.

Entre bromas y buen rollo, el de Cervera repasó algunos episodios de su carrera, compartió anécdotas y habló de sus lesiones e incluso de amor con el jugador andaluz, quien también le preguntó por el ambiente entre los pilotos y especialmente con Valentino Rossi. “Ahora hay buen rollo”, respondió el de Honda.

"Con Rossi es con el que peor te has llevado", insistió Joaquín y fue clara la respuesta del ilerdense: "Sí". "Cuando te niegan el saludo y va cada uno por su lado, pues ya está. Indiferencia de cada uno", explicó.

Marc comparó su relación el el italiano con un divorcio, “ según a quien escuches, te crees una versión u otra. No hay buenos ni malos”. “Hubo tensión y explotó”, resumió el catalán, recordando el GP de Malasia de 2015, cuando el ‘46’ se jugaba el título con Jorge Lorenzo y acabó tirando a Márquez.

"Cuando eres Messi, no buscas el contacto, no buscas la putería, no buscas que se caliente el partido. Porque eres el mejor y lo haces cuando quieras, tienes la velocidad y lo que sea. Cuando ya te ves con un poco de inferioridad, y en el fútbol pasa lo mismo, vas buscando a ver si el ambiente se enrarece un poco, porque así puedes meter gol", apuntó Marc. “Pues aquí fue igual, Jorge tenía más velocidad que él. Buscó que el ambiente se calentara porque no tenía la misma velocidad que Lorenzo. Y al final ganó la velocidad”, resumió, asegurando que “no hay posibilidad de que me pueda reconciliar con él. No me apetece”.

En tono más serio, afirmó que cuando tuvo el problema de la vista “me planteé seriamente dejar de competir, era mucho sufrimiento”.