Márquez lo tiene claro: "Ahora voy con Messi"

"Soy forofo de Luis Enrique y lo que dijo de mí en su Twich fue muy bonito", asegura el piloto de Honda "Tenemos una selección muy joven pero que nos dará alegrías en el futuro", considera Marc

En una charla distendida con los medios de comunicación presentes en el acto organizado por Estrella Galicia 0,0 en su Museo MEGA de A Coruña, Marc Márquez ha mostrado su versión más futbolera y ha analizado tanto la actuación de la selección española en el Mundial de Qatar 2022, como las posibilidades de que Argentina se proclame campeona el próximo domingo

Márquez ha empezado refiriéndose al ya ex seleccionador español: "Soy forofo de Luis Enrique. Sé que a la prensa no le gusta. En los que hizo Twitch me mencionó y dijo algo muy bonito sobre mí", ha recordado.

Y es que en sus ya famosas sesiones de Twich, Luis Enrique le lanzó a Marc el siguiente mensaje: "Me parece que Marc Márquez es otro ejemplo de lo que significa ser un deportista de alto nivel, a pesar de todas sus operaciones y lesiones. Cada vez que compite, compite al máximo. No le he oído quejarse ni llorar. Es una bestia competitiva, un ejemplo en las buenas y en las malas, un gran tío. Le mando un fuerte abrazo. Sigues siendo el mejor y, además, el mejor en cuanto a superar dificultades. Estoy seguro de que volverás a tu nivel. Y si no, da igual. Cuando uno da el 100% como da el señor Marc Márquez, chapó. Hay que quitarse el sombrero", sentenció el asturiano.

Por su parte, Márquez considera que Luis Enrique ha hecho un gran trabajo: "Era y es una selección muy joven, pero estoy seguro de que nos dará alegrías en el futuro", ha valorado Marc que como buen culé, tiene muy claro su candidato a la victoria final: "Ya que España no ha podido estar en la final, ahora voy con Messi".