Marc Márquez aclara si tiene novia

De momento está soltero, pero es consciente de que "llegará" El joven está dispuesto a formar una familia

Joaquín El novato sigue demostrando ser un formato fresco, divertido y muy cercano con los invitados que se sientan a charlar con Joaquín Sánchez, jugador del Real Betis Balompié. Este miércoles 14 de diciembre, ha sido Marc Márquez quien ha aceptado el reto de enseñar al futbolista su profesión, una no muy sencilla tras haberse hecho con el título de campeón del mundo de MotoGP hasta en 8 ocasiones. Eso sí, su entrevista también ha sido muy interesante.

Por un lado, si bien le encanta salir y divertirse, es consciente de que ser piloto de motociclismo le ha pasado factura en esta faceta: "me gusta el ambiente, salir, pasarlo bien, pero siempre he sabido qué se puede hacer y qué no. He sacrificado muchas cosas, pero a gusto. Para mí no es un sacrificio, para mi es una vida de privilegiado porque vivo de mi pasión y me lo paso bien. ¿Qué más quieres? No hay domingos o no hay lunes, pero esto para mí es una pasión".

Evidentemente, ahora ha dejado de hacer muchas cosas a nivel personal, pero el piloto considera que ha de tener una familia en el futuro porque es algo que le encantaría: "un hijo piloto me gustaría, pero primero tengo que plantear un hijo, pero estaría bien. De momento sí, soy un alma soltera. No he encontrado el amor, tengo 29 años y sé que llegará".