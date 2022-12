Marc Márquez: "El que la sigue la consigue y en eso estoy"

"La velocidad está, pero no me vale con eso, quiero ganar" asegura el octocampeón Marc ha visitado el Museo Mega de Estrella Galicia 0,0 en A Coruña acompañado por Carlos Sainz

Marc Márquez (Repsol Honda) ha coincidido con Carlos Sainz en un evento organizado por su patrocinador común Estrella Galicia 0,0. Ambos pilotos han visitado este miércoles el Museo MEGA que la compañía cervecera tiene en A Coruña y han protagonizado un encuentro con los medios de comunicación en el que a Sainz le ha 'tocado' hablar de su nuevo jefe en Ferrari F1, Frédéric Vasseur y el de Cervera se ha mostrado optimista respecto a su recuperación y dispuesto a luchar por recuperar la corona, siempre que Honda le acompañe para poder aspirar a su séptimo título en MotoGP.

Marc ha confirmado las buenas sensaciones que ya tuvo a final de temporada en su brazo derecho, que se operó por cuarta vez la pasada primavera: "Sigo trabajando en ello, con algún tratamiento más específico para lograr el cien por cien. El que la sigue la consigue. La obligación es luchar por el Mundial y estoy en ello. Ahora empiezo un periodo de vacaciones pero a partir de enero habrá que volver a la carga, a trabajar todo en conjunto para llegar yo a mi máximo. En pretemporada, veremos como va con la moto".

El piloto del Repsol Honda ha vuelto a mostrarse exigente con la marca japonesa, sobre todo después del test que hizo en Cheste con la moto de 2023: "Siempre exiges el máximo a tu equipo y a tu marca. El test de Valencia no fue como esperaba. Estuve en Japón y hubo muchas reuniones, la intención está. En febrero traerán cosas en los test. Confío en Honda, en mi equiipo, sobre todo, es maravilloso. Mi tranquilidad es que cuando he vuelto de la lesión, vi que la velocidad está, pero no me vale con la velocidad, quiero ganar. Cuanto más te ayude la máquina, más fácil será", ha señalado.

"Confío en Honda, en todo el equipo humano, que es maravilloso y lo dan todo. Ahora falta que la máxima funcione lo mejor posible", espera Márquez, que respecto a la temporada 2022 cree que "la mejor moto, Ducati, se fue comiendo la diferencia con Fabio Quartararo, campeón en 2021" y ha destacado que "cada vez hay pilotos más jóvenes y con talento que nos obligan a todos a reinventarnos para estar delante".