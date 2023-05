Marc Márquez , declarado ''apto" en Le Mans

Márquez ha pasado revisión médica en el circuito y los médicos le han dado luz verde para correr el GP de Francia El piloto del Repsol Honda vuelve al Mundial a 80 puntos del líder Bagnaia, con 592 por disputarse en 2023

Era un formalismo y lo ha superado sin problemas. Marc Márquez pasó una revisión médica este jueves a su llegada al Circuito Bugatti, escenario del Gran Premio de Francia y los doctores del Mundial le han declarado "apto" para correr este fin de semana en Le Mans.

Tras revisar los informes del doctor Ignacio Roger de Oña, que operó a Márquez en el Hospital Ruber de Madrid de su fractura del dedo pulgar de la mano derecha tras su incidente en Portimao, los servicios médicos de MotoGP han sometido a Marc a algunas pruebas suplementarias en la clínica del circuito de Le Mans y el piloto del Repsol Honda las ha superado sin problemas por lo que ha recibido luz verde para participar en la quinta ronda del Mundial 2023 de MotoGP.

All set! ✅@marcmarquez93 has officially been declared fit for the #FrenchGP after his medical check! ✌️#GP1000 pic.twitter.com/Ol9tiYN8yo