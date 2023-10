"No enfades a la bestia; esto no ha acabado"

El consejo de Jorge Lorenzo a Pecco Bagnaia viendo su peculiar celebración en Indonesia "Le conviene perfil bajo y no enfadar a Jorge, porque va a volver con más fuerza", sugiere el balear ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE MOTOGP

La victoria del vigente campeón y líder de MotoGP Pecco Bagnaia, unida a la caída de su máximo rival por el título en 2023, Jorge Martín, ha dejado el Mundial al rojo vivo. Jorge Lorenzo, que ganó tres coronas mundiales en la categoría reina (2010, 2012 y 2015) y actualmente comenta el campeonato en DAZN, se llevó las manos a la cabeza viendo la inoportuna caída de su amigo Martín, pero aún le gustó menos la celebración de Bagnaia tras cruzar la meta en Indonesia.

"No enfades a la bestia, que esto no ha acabado" soltó Lorenzo ante el gesto de Bagnaia tras ganar en Indonesia. "Estos gestos no van bien. Ten a tu enemigo tranquilo, no lo cabrees", sugirió el balear a modo de consejo.

Es decir, cuando ganes y a tu rival le vaya mal, mantén la calma, sigue tu camino y lucha en el siguiente Gran Premio, pero ¿es tan sencillo no controlar las emociones en un momento así, cuando pasas de ver perdido el liderato a ratificarlo y conseguir 18 puntos de ventaja?. Lorenzo es sincero: "No sé lo que haría yo, pero viéndolo en frío, inteligentemente creo que a Pecco le conviene perfil bajo. Ha tenido un poco de suerte de que Martín cometiese ese error. Así que perfil bajo y no enfadar a Jorge, porque va a volver con más fuerza".

Y es que para Lorenzo, en Indonesia "Bagnaia no ganó la carrera, la perdió Martín". Al final, en el Mundial de MotoGP, es tan importante estar arriba como terminar las carreras para sumar puntos. "Esto demuestra que son don dos rivales fuertes y queda mucho Mundial por delante", valoró Izaskun Ruíz, a lo que Lorenzo respondía: "ha fallado Martín, hubiese ganado. Jorge debería haber gestionado mejor la carrera, le puede costar el campeonato".

Así va el Mundial a falta de cinco GP: