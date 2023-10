Jorge Martín: "Iba cómodo, pero por estadística, algún fallo me tocaba tener"

El piloto del Pramac Ducati reconoció que estaba "bastante concentrado" pero que cometió "un error en la curva 10 que me perjudicó en la 11" Aún y así, el madrileño se muestra bastante confiado, ya que se ve capacitado "para dominar en alguno de los circuitos que quedan"

Una caída puede cambiarlo todo en este deporte. Y así ha ocurrido hoy en el trazado de Mandalika, en Indonesia. Tras conseguir ayer su cuarta victoria al esprint de forma consecutiva, Jorge Martín buscaba hoy el cuarto doblete de la temporada. Pero el momento de dulce del piloto de Pramac se truncó, sin previo aviso, en la decimocuarta vuelta de la carrera larga.

"Estaba bastante concentrado. En la salida lo tenía clarísimo. Iba cómodo al ritmo que iba, aunque Maverick me recortaba un poco en algunas vueltas. Sabía que estaba ahí, pero tampoco me sentía presionado, no sé", comentó Jorge sobre sus sensaciones sobre la Desmosedici 23 antes de sufrir la caída que lo puede cambiar todo.

Sobre la caída, el de Pramac fue claro: "He tenido un susto en la curva 10 y ya he entrado a la 11 fuera de sitio y así, en este circuito, es imposible salvarlo. La parte sucia de la pista de Mandalika es de las más delicadas del campeonato y si cometes un error, no te perdona. Sé que soy rápido, sin duda, pero esto es lo que hay".

"Yo creo que ha sido el error de la 10 el que me ha hecho caerme en la 11. Me he ido un metro y medio y no he podido hacer nada. No hubiese cambiado nada el ritmo... da igual si hubiera estado rodando dos décimas arriba o dos décimas abajo. Yo estaba muy cómodo así y así tenía que ir. Toca aprender de los errores y ya. La próxima vez que tenga 2.5 segundos de ventaja, tocará administrarla de forma distinta", comentó Jorge para hacer autocrítica de lo ocurrido.

"Hoy he fallado. Pero la velocidad la tengo en cada circuito. Por estadística, algún fallo tenía que tener, pero estamos fuertes en todos. Espero poder dominar en más circuitos y poder volver al liderato", añadió sin titubeos ante los micrófonos de DAZN. La semana que viene, nueva oportunidad para redimirse en Phillip Island, Australia.