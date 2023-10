'Pecco' Bagnaia: "Esta victoria significa muchas cosas"

El italiano reconoció haber pasado un mal momento deportivo desde la caída de Montmeló, por lo que era crucial "volver a ser competitivos" "Cuando he visto la caída de Jorge he pensado que lo más importante era ganar la carrera", dijo el vigente campeón del mundo de MotoGP

'Pecco' Bagnaia, vencedor en Mandalika tras remontar desde la posición 13 de la parrilla, ya es, de nuevo, líder del Mundial. "Esta victoria significa muchísimas cosas... hemos vuelto a ser competitivos y era importante, porque me estaba costando. Ganar siempre es importante y viendo que Jorge -Martín- estaba fuera, había que intentar conseguir el mayor número de puntos", comentó el de Turín.

"Ayer me sentía muy molesto después de la Q1 porque no tenía buenas sensaciones con el neumático nuevo y en el esprint no pude adelantar a ningún piloto, pero con mi equipo hemos trabajado mucho para la carrera, hasta ayer por la noche, y en el Warm Up he conseguido adelantar a un piloto, así que pensé que habíamos cumplido el objetivo", comentó el líder del mundial.

"En la carrera me ha ayudado el neumático duro delantero y he podido adelantar hasta situarme tercero. Veía que Martín se escapaba, pero pensé que iba demasiado rápido. Yo ya estaba sufriendo con el neumático trasero, así que decidí esperar un poco para atacar a Viñales y la última vuelta he disfrutado mucho, escuchaba las motos que tenía detrás pero sólo quería llegar hasta la meta", comentó el piloto de Ducati.

"Cuando he visto la caída de Jorge he pensado que lo más importante era ganar la carrera y no cometer ningún error, porque era fácil perder la moto, estaba teniendo sustos, y con mi estilo de pilotaje solo podía montar el compuesto duro", confirmó sobre su estrategia al ver el error de su máximo rival.

"Estoy muy contento porque nos merecíamos esta victoria; sé que Jorge Martín es muy rápido, pero en mi caso, desde el accidente de Cataluña, no he vivido un periodo fácil", reconoció el vigente campeón del mundo.

En la celebración, "Pecco" Bagnaia hizo varios gestos que explicó: "uno para los aficionados, que gritaban y lo notaba desde la moto, dentro del casco, era impresionante. El otro era para la gente que habla de más, que tiene la lengua rápida y que habla antes de tiempo. Es mejor dejar que las cosas pasen y que se hable después".

"La primera parte del campeonato iba liderando y fui capaz de ampliar la diferencia hasta 62 puntos siendo muy fiable. Ahora voy a mantener esa mentalidad ya que después de la caída de Barcelona empecé a perder confianza en la moto y mis sensaciones no fueron las mejores", apuntó Bagnaia, quien comentó que "quizás Martín vio mis dificultades y se creció".