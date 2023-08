Ducati niega el posible fichaje de Márquez

El director deportivo de la escudería italiana, Paolo Ciabatti, descarta la llegada del piloto catalán y explica que el asiento libre podría ser para Morbidelli Paolo Ciabatti, en 'AS': “En Ducati tenemos una estrategia que consiste en hacer crecer a pilotos jóvenes”

Tras los últimos rumores que volvían a abrir la puerta de Ducati a Marc Márquez, el director deportivo de la escudería italiana ha descartado su llegada y ha confirmado que el asiento libre del equipo sería para Morbidelli.

La salida de Zarco del Pramac Ducati para poner rumbo a LCR Honda, donde sustituirá a Álex Rins, ha desencadenado en decenas de rumores sobre las posibilidades de diferentes pilotos de ocupar el asiento que queda sin dueño en Ducati. Uno de los nombres que ha sonado en las últimas horas ha sido el de Marc Márquez.

El piloto español, cuya relación con Honda no pasa por su mejor momento, habría valorado un cambio de aires. No obstante, Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, se ha encargado de negar rápidamente cualquier rumor acerca de esa posibilidad.

En una entrevista para el ‘Diario AS’, el mandatario del equipo italiano ha confirmado que “Márquez no es nuestro proyecto” y ha asegurado que “en este momento lo más posible es que la Ducati de Pramac sea para Morbidelli”. “La de Gresini aún no sabemos para quien será. Están valorándolo, pero antes teníamos como prioridad ver qué debíamos hacer con Bezzecchi y con Zarco”, apostilló.

Pese a que Ciabatti no niega que el espectáculo con el ocho veces campeón del mundo y Bagnaia compartiendo moto sería “muy bueno”, dejó claro que en Ducati tienen “una estrategia que consiste en hacer crecer a pilotos jóvenes con nosotros”. “¿Márquez no tiene un contrato con Honda para el año que viene? ¿Qué haría Honda sin él? Tal vez se irían a casa, algo que no sería bueno para el campeonato”, insistió antes de asegurar que no tiene nada “en contra de Márquez” y que “la gente se ha olvidado de lo que hemos pasado para llegar hasta aquí con nuestra estrategia”.

Márquez también lo niega

Pero la propia escudería no ha sido la única en desmentir el rumor. El propio Marc también ha salido al paso con declaraciones que dejan claro su vínculo con Honda: “Tengo contrato para el año que viene y sigo comprometido, como se ha visto este fin de semana, probando cosas para Honda. Todo lo que podamos mejorar en el proyecto, bienvenido sea”.

“Zarco se incorporará ahora, y es un piloto con mucha experiencia. Toca seguir trabajando y la siguiente cita será en casa, en Catalunya. Estoy motivado y contento de que llegue el Gran Premio, aunque no esperéis un gran resultado”, concluyó el piloto nacido en Cervera.