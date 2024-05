Raúl provoca un atasco en La Fábrica: “Creo que voy a seguir”

Decía Quique Sánchez Flores que “el Real Madrid sabe despedir a sus leyendas”. Y tanto. Kroos puede dar fe de ello y Raúl González Blanco, también. El mítico ‘7’ se enganchó a los banquillos aprovechándose de su brillante carrera como futbolista que tantas satisfacciones dio. Desde 2019 es entrenador de ‘La Fábrica’ y ha cumplido su quinta temporada al frente del Real Madrid Castilla en una campaña ramplona en la que acabó luchando por el descenso, aunque el objetivo era el ascenso.

Raúl volvió al Madrid como asesor de Florentino Pérez en 2017, y aprovechó el tiempo para sacarse el título de entrenador. Un año después, se hacía cargo del Cadete B donde duró poco dando el salto al Juvenil B para sustituir al destituido Álvaro Benito, que ejercía de comentarista en los medios y no gustaron en el club una crítica hacia el primer equipo. Raúl hizo un buen trabajo en ambos equipos lo que le permitió dar el salto al Castilla formando tándem con Alberto Garrido.

Dispuesto a una sexta temporada

Con la pandemia por el Coronavirus se suspendió el campeonato y se hizo cargo del Juvenil A para disputar los últimos partidos de la UEFA Youth League y ganar el título por primera vez para el filial madridista. Un éxito que le concedió el mando absoluto sobre el Castilla. Desde entonces, se mantiene en el cargo y no tiene intención de dejarlo. Eso se desprende de sus últimas declaraciones tras terminar la temporada con un filial que no ha acabado de funcionar y que lo puso en la picota

Raúl habla con los suplentes / Efe

“¿Si voy a seguir? A día de hoy, sí. Mira, mi futuro más cercano es irme al Bernabéu e intentar ver la segunda parte (del Real Madrid-Betis). Si te tuviese que contestar ahora mismo, diría que sí. Disfruto mucho del día a día, de estar en mi club y es lo que siento. Seguir a los chicos, saludarlos cuando voy al Bernabéu y ver que están jugando en Primera; verlos triunfar, jugar, haciéndose su hueco en el fútbol profesional... a mí el día a día me llena”, decía el pasado sábado.

El Madrid no sabe de ofertas por Raúl

Unos días antes ‘Bild’ informaba desde Alemania que Raúl habría comunicado al club que no seguiría para recalar en algún equipo de la Bundesliga. En el club no constaba dicha petición con Arbeloa pendiente de que el puesto quede vacante. “Está claro que pensar en nuevos retos siempre está ahí y, en los años que llevo aquí ha habido conversaciones y alguna propuesta, pero de momento, tengo que decidirlo y sentirlo. Porque dejar el Real Madrid sería dejar lo que más me llena”, argumentaba el todavía técnico castillista.

Del Bosque, Amancio, Benítez, Ramis, Michel, Zidane, Xabi Alonso… dieron sus primeros pasos en la cantera blanca y dejaron paso a los que empujaban por atrás. Porque La Fábrica del Real Madrid está diseñada para formar y lanzar jugadores y entrenadores. Raúl cumplirá su sexta temporada al frente del primer filial blanco pese a esos rumores de situarlo en otros equipos, pero no pasan de eso. El Madrid aceptará su decisión, aunque es consciente de que supone un tapón para los entrenadores que esperan una oportunidad al frente del último eslabón de la cadena.