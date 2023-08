Primer punto de la temporada para Marc Márquez

Marc Márquez volvió a puntuar casi un año después: El piloto de Cervera estrenó su casillero esta temporada con su 12ª plaza en el Gran Premio de Austria 301 días después Márquez volvió a saborear los puntos; no lo hacía desde el 23 de octubre de 2022 en el GP de Malasia

Domingo de 'celebración' para Marc Márquez. El piloto catalán, a los mandos de su Honda RC 213 V, consiguió finalizar duodécimo en el Gran Premio de Austria y sumó sus primeros puntos de la temporada.

No es la situación ideal ni mucho menos para el hexacampeón de MotoGP, que desde su lesión en el hombro derecho en 2020 no ha vuelto a recuperar su nivel más alto y tampoco le ha acompañado un bajón de rendimiento de Honda. Sin embargo, pese a todo, el de Cervera sigue luchando y en el circuito de Spielberg encontró el premio de consuelo.

Su 12ª posición le permite estrenar su casillero en la temporada y sumar cuatro puntos, los primeros que obtiene casi un año después. La última vez que sumó en una carrera larga un domingo fue en el Gran Premio de Malasia en Sepang el 23 de octubre de 2022. Han pasado 301 días.

"Bueno, bien, al final no hay secreto. Afrontas el fin de semana con menos riesgo, sin caídas, a donde llegue la moto. Tampoco es fácil puntuar, pero es fácil acabar la carrera. Y es lo que hemos hecho todo el fin de semana, he evitado esos riesgos. Sólo tuve la caída del primer libre, que fue más anecdótica, en la grava cuando ya me había ido recto", reconoció tras el GP el español.

"Hago lo que está en mis manos, intento trabajar y hacer todo lo posible y estar abierto a todo. Cuando estás tan lejos de los de delante, es muy fácil entrar en una espiral negativa en todo momento y sí que en muchos momentos del fin de semana tiendo a ir a esa espiral, pero toda la gente de alrededor de mí me ayuda a salir de eso y seguir probando, seguir con la motivación", añadía Márquez.