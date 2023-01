El 'Diablo', ambicioso: "Quiero otro título y no me conformaré con menos"

Quartararo, campeón en 2021 y subcampeón en 2022, se fracturó una mano practicando motocross a principios de diciembre "Hace poco me han hecho un escáner de la mano para ver si todo está bien, y ya está todo bien. Me he recuperado completamente", explica el francés

Fabio Quartararo está recuperado de la fractura en la mano izquierda que sufrió en una caída durante un entrenamiento en motocross a principios de diciembre. Este martes, durante la presentación oficial de la M1 del Monster Energy Yamaha para la temporada 2023 de MotoGP , el francés ha revelando que ya está de nuevo en plena forma a las puertas de un período crucial de 4 semanas antes del primer test de pretemporada en Malasia.

Tras seguir una intensiva rehabilitación en su casa de Andorra, ya tiene el alta médica. Y a pesar de que la lesión, obviamente, dificulta su preparación para recuperar la corona mundial de MotoGP que cedió el año pasado en Valencia ante Pecco Bagnaia, Quartararo confía en que poco menos de un mes de rodaje en Estados Unidos será suficiente para estar listo para el primer Test Oficial de 2023 el 10 de febrero: "El parón invernal fue, diría, intenso, porque cuando estaba entrenando bastante duro haciendo motocross, me lesioné la mano. Entonces pasé a hacer mucho cardio. Mi plan es ir a Estados Unidos tras la presentación del equipo. Espero poder correr mucho allí. Hace poco me han hecho un escáner de la mano para ver si todo está bien, y ya está todo bien. Me he recuperado completamente", ha explicado.

'El Diablo' está convencido de que los progresos técnicos con la Yamaha M1 serán suficientes para impulsarle hacia un segundo título de MotoGP ."Por supuesto, 2022 no fue una temporada fácil. Especialmente, el rendimiento de la moto fue algo con lo que luchamos desde el principio. Pero la verdad es que estoy muy contento por la experiencia que he adquirido. Terminar como subcampeón el año pasado es algo que quiero mejorar. Quiero volver a ganar el título en 2023, y no me conformaré con menos. Espero que hayamos trabajado bien en la moto durante el invierno para poder volver a luchar por el título".

"Lo que necesitamos por mi parte es que esté al máximo nivel tanto física como mentalmente, estar al máximo nivel sobre la moto y no cometer errores. En cuanto al equipo, su 2022 fue bastante bueno, tengo que decirlo. Por supuesto, yo cometí errores, el equipo cometió errores y Yamaha también, pero hemos aprendido de ello. Este será mi tercer año con el equipo de fábrica de Yamaha y quiero volver a luchar por el título con ellos".